運動雲

> >

哈登狂轟38分無用　紐基奇25+15中止火箭6連勝　

ETtoday運動雲

▲▼紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

▲紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

連續5場比賽轟下超過40分的哈登(James Harden)，在作客拓荒者之戰攻下全場最高38分但三分線命中率不到3成，拓荒者在「波黑野獸」紐基奇(Jusuf Nurkic)25分15籃板的帶領下以110比101終止火箭隊的6連勝。

火箭小瑞佛斯(Austin Rivers)一開賽就投進3顆三分球，首節5投5中攻下14分，但兩隊在首節打完仍戰成平手。次節兩隊交替得分，2分45秒小瑞佛斯的三分球幫助火箭追平後，進攻完全當機，拓荒者在紐基奇和里拉德(Damian Lillard)的帶領下打出一波13比0的攻勢，讓火箭在半場打完就陷入雙位數落後。

▲小瑞佛斯上半場精彩表現。

第三節近況火熱的「大鬍子」哈登頻頻靠著切入及三分球攻勢追分單節轟下20分，但紐基奇和替補出發的萊曼(Jake Layman)也能在禁區取分維持拓荒者的領先差距。雙方在決勝節的差距大多維持在10分左右，麥卡倫(CJ McCollum)連續兩次中距離跳投得手非常關鍵，最後4.9秒已經攻下38分的哈登試圖上籃可惜沒進無緣連續6場比賽得分破40分。

▲麥卡倫關鍵跳投。

紐基奇在賽後強調，「我們不想在主場連敗，很高興我們贏了。我不關心數據我只關心球隊勝利，今晚隊友們信任我，我正確閱讀場上的局面，我很喜歡勝利的感覺。」里拉德此戰命中率雖僅33.3%但仍攻下17分並傳出本季新高的12次助攻，麥卡倫則貢獻全隊次高的24分。

哈登全場攻下38分但三分球17投僅5中，也只獲得7次罰球機會，雖然沒攻下40分但連續10場得分超過35分已經超越詹姆斯(LeBron James)的記錄。卡佩拉(Clint Capela)13分21籃板，小瑞佛斯也有21分的表現。

▼紐基奇此戰精彩表現。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA紐基奇哈登火箭拓荒者
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

坎特害怕自己被殺　將不參與尼克巫師倫敦戰

勇士、國王三分狂噴　咖哩砍42分收下比賽勝利

熱門新聞

中職／投球遇到瓶頸　杜家明新球季轉攻三壘

中職／志龍大仔被砍了！　統一解約5球員季後首波釋出

韓職／球迷反彈聲浪來襲　樂天巨人堅持高雄春訓

林書豪降臨多倫多？　外媒曝暴龍尋覓控衛頂羅瑞空缺

中職／棄投從打成功案例多　杜家明把握年輕轉型

大谷翔平挑戰868轟？王貞治：我覺得能超過

讀者回應

﻿

最新新聞

1爵士米歇爾22秒關鍵跳投粉碎活塞

2SBL我最準　呂政儒800顆三分達標

3ABL／星國黃偉龍一生奉獻籃球

4紐基奇25+15中止火箭6連勝

5坐巴士竟背傷　桑尼本周全缺陣

熱門新聞

1投球遇瓶頸　杜家明新球季轉三壘

2統一解約黃志龍、李瑋華等5球員

3球迷反彈　樂天巨人堅持高雄春訓

4林書豪降臨多倫多？　頂替羅瑞空缺

5棄投從打成功多　杜家明年輕轉型

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

猛龍過江雙吳出擊

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366