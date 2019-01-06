哈登狂轟38分無用　紐基奇25+15中止火箭6連勝　

▲紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

連續5場比賽轟下超過40分的哈登(James Harden)，在作客拓荒者之戰攻下全場最高38分但三分線命中率不到3成，拓荒者在「波黑野獸」紐基奇(Jusuf Nurkic)25分15籃板的帶領下以110比101終止火箭隊的6連勝。

火箭小瑞佛斯(Austin Rivers)一開賽就投進3顆三分球，首節5投5中攻下14分，但兩隊在首節打完仍戰成平手。次節兩隊交替得分，2分45秒小瑞佛斯的三分球幫助火箭追平後，進攻完全當機，拓荒者在紐基奇和里拉德(Damian Lillard)的帶領下打出一波13比0的攻勢，讓火箭在半場打完就陷入雙位數落後。

Austin Rivers with 17 points in the first half!



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▲小瑞佛斯上半場精彩表現。

第三節近況火熱的「大鬍子」哈登頻頻靠著切入及三分球攻勢追分單節轟下20分，但紐基奇和替補出發的萊曼(Jake Layman)也能在禁區取分維持拓荒者的領先差距。雙方在決勝節的差距大多維持在10分左右，麥卡倫(CJ McCollum)連續兩次中距離跳投得手非常關鍵，最後4.9秒已經攻下38分的哈登試圖上籃可惜沒進無緣連續6場比賽得分破40分。

Yeah, it’s lit at the crib. pic.twitter.com/H1aVRbCHzZ — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年1月6日

▲麥卡倫關鍵跳投。

紐基奇在賽後強調，「我們不想在主場連敗，很高興我們贏了。我不關心數據我只關心球隊勝利，今晚隊友們信任我，我正確閱讀場上的局面，我很喜歡勝利的感覺。」里拉德此戰命中率雖僅33.3%但仍攻下17分並傳出本季新高的12次助攻，麥卡倫則貢獻全隊次高的24分。

哈登全場攻下38分但三分球17投僅5中，也只獲得7次罰球機會，雖然沒攻下40分但連續10場得分超過35分已經超越詹姆斯(LeBron James)的記錄。卡佩拉(Clint Capela)13分21籃板，小瑞佛斯也有21分的表現。

▼紐基奇此戰精彩表現。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)