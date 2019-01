哈登狂轟38分無用　紐基奇25+15中止火箭6連勝　

▲紐基奇(Jusuf Nurkic)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

連續5場比賽轟下超過40分的哈登(James Harden),在作客拓荒者之戰攻下全場最高38分但三分線命中率不到3成,拓荒者在「波黑野獸」紐基奇(Jusuf Nurkic)25分15籃板的帶領下以110比101終止火箭隊的6連勝。

火箭小瑞佛斯(Austin Rivers)一開賽就投進3顆三分球,首節5投5中攻下14分,但兩隊在首節打完仍戰成平手。次節兩隊交替得分,2分45秒小瑞佛斯的三分球幫助火箭追平後,進攻完全當機,拓荒者在紐基奇和里拉德(Damian Lillard)的帶領下打出一波13比0的攻勢,讓火箭在半場打完就陷入雙位數落後。

