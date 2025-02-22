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陳柏毓中繼飆速152　透露與蔣少宏奇妙緣分：小時候陪我玩

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳柏毓。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊22日於經典賽資格賽迎戰南非，陳柏毓 中繼登板投出精彩內容，3局投球僅被敲出2支安打，奪下4次三振，最快球速飆到94.8英里（約152.5公里），成功壓制南非打線，幫助球隊穩住陣腳，最終以9比1 取得勝利。

這場比賽中，陳柏毓首次與同樣畢業於北科附工 的捕手蔣少宏 搭檔，這對兒時便認識的學長學弟，如今在國際賽場上成為隊友，讓他直呼「很特別」。

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陳柏毓賽後受訪時表示：「投手沒有先發的話，比賽開始前都會隨時準備，因為戰況瞬息萬變，投手必須要隨時待命。」這次是他第一次提早進入比賽狀態，他坦言還在摸索與學習，但很幸運能有許多學長可以請教。

談到自己的投球策略，陳柏毓強調：「今天沒有刻意去投多快，也沒有刻意去用力丟，而是專注在攻擊好球帶，把壓力丟回給打者。」

至於接下來的投球安排，他則表示：「目前還不知道，這要等教練團的安排，這次比賽球隊應該有球數限制，但來到中華隊就很投入，其他事情交給餅哥（林岳平）。」

此外，陳柏毓首度與兒時就認識的學長蔣少宏搭檔，但這次是在正式比賽中首次搭檔。他說：「小時候就認識少宏，但以前只是練習，這是我們第一次在比賽中正式搭配，他在場上一直鼓勵我，透過肢體動作給我信心，讓我更放心去投球。」

回憶與蔣少宏的淵源，陳柏毓笑著說：「我國小時就認識少宏，他是我學長，我爸爸（陳炳男）是北科教練，他以前也會帶著我玩。沒想到這次變成隊友，真的很奇妙。」

關鍵字： 棒球中華隊陳柏毓蔣少宏捕手WBC資格賽CT

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