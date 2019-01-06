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勇士、國王三分狂噴　咖哩砍42分收下比賽勝利

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▲▼國王勇士。（圖／CFP）

▲柯瑞全場飆進10顆三分收下比賽勝利。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士6日客場挑戰沙加緬度國王，這場加州內戰儼然成為三分大賽，兩隊合計投進41顆三分，其中勇士「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）飆進10記三分狂拿42分，力壓國王希爾德（Buddy Hield）的32分。終場勇士團隊超過五成命中率以127比123擊敗國王收下勝利。

▲▼國王勇士。（圖／CFP）

▲勇士湯普森首節拿下12分。（圖／CFP）

勇士今天雖然是客場出征，但是一開賽全隊投籃手感都不錯，首節柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）各拿下9分，湯普森（Klay Thompson）手感更火單節那下12分，國王則是靠著巴利察（Nemanja Bjelica）拿下8分苦撐，首節結束勇士以43比29分領先國王。

第二節開始雙方互有攻勢，國王麥克勒摩（Ben McLemore）、傑克森（Justin Jackson）、波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）接連飆進三分球，打出一波15比0的高潮，不過隨後柯瑞、湯普森也用三分球進行還擊，半場結束前杜蘭特中距離跳投命中要回領先，半場結束勇士70比69領先。

▲▼國王勇士。（圖／CFP）▲▼國王勇士。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特、柯瑞合砍71分。（圖／CFP）

第三節國王中鋒考利斯坦（Willie-Cauley Stein）用中距離跳投開節取得領先，儘管咖哩連飆2顆三分帶隊打出11比0的小高潮，不過手感同樣火燙的希爾德回敬3顆三分球帶隊打出17比5的攻勢反超比數，第三節剩下4分半時國王握有2分領先，儘管杜蘭特用中距離跳投追平戰局，但希爾德又再投進2記三分，第三節終了國王反倒以103比96領先勇士。

末節一開始柯瑞和杜蘭特分別接管比賽，先各別砍進2顆三分，帶領球隊打出15比2的攻勢，讓勇士重新要回6分領先，國王小將傑克森也回敬2顆三分帶隊打出8比0小高潮，柯瑞再度接管比賽拿下6分讓終場前2分鐘勇士握有2分領先，隨後國王波格丹維奇、福克斯（De'Aaron Fox）企圖用三分贏得比賽都未果，終場勇士就以127比123驚險擊敗國王。

▲▼國王勇士。（圖／CFP）

▲國王希爾德也投進8顆三分拿下32分。（圖／CFP）

勇士咖哩攻下42分、5籃板2助攻；杜蘭特29分、5籃板、9助攻；湯普森20分。國王希爾德轟下32分其中有8記三分球。

關鍵字： NBA勇士國王杜蘭特Kevin Durant柯瑞
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