林子偉超狂5保送寫紀錄！看宋晟睿場內轟只想著：一定要平安

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今天以9:1擊敗南非，林子偉展現超強選球眼，整場比賽選到5次保送，寫下中華隊史上單場最多保送紀錄。有效幫助球隊攻勢。賽後談到自己的狀況之外，被問到宋晟睿的場內轟，他直呼，「其實我當下只想著，一定要安全、一定要安全！」

▲宋晟睿 。（圖／記者李毓康攝）

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林子偉今天雖然沒有敲安，但選球眼大開，獲得4次四壞球保送，另有1次觸身球保送，他表示，「這五次保送，有幾次都有回來得分。」比起自己的打擊，最重要是有幫助到球隊，「前面確實有幾顆是可以掌握，但自己沒有掌握到，情蒐有說，還是要等好球進來再打。」

有別於前一場擔任第7棒，林子偉此戰扮演稱職的第2棒，和開路先鋒林佳緯一同串起攻勢，他表示，賽前都會開情蒐會議，「就是要攻擊好球帶，開一點的不要攻擊。這一場就是減少追打壞球，至少對方投手丟得比較開，對我們來說比較好選。」

昨天輸球後，球隊氣氛並未受到影響，林子偉透露，「傑憲有說，這場結束雖然沒拿下勝利，後面還有今天這一場、還有明天那一場，不要去想輸的那一場，盡全力贏下這一場，這一場前面比較緊繃，但後面分數進來後，有慢慢打開。」

此役最大驚喜正是宋晟睿6局的場內全壘打，林子偉臉上露出既興奮又擔心的表情，「打出去那一顆就覺得有機會拚回來，因為我們都知道晟睿的腳程非常快。我一直以為會停在三壘，以防萬一受傷，畢竟真的受傷，我們真的就沒人了。看到他拚回本壘時，我心裡一直想『一定要安全、一定要安全』。」



最後一局，林子偉有精彩美技守備，帥氣傳一壘，他坦言，「滿難的，傳球力道都沒了，如果對方安全上壘，我也沒辦法。」

贏下這一場，中華隊明天將在晚間對戰尼加拉瓜。林子偉鼓勵學弟們盡情享受，「壓力都會有，希望不只是自己，希望團隊整個球員都能享受，享受每一分每一秒。」

▲ 林子偉展現超強選球眼。（圖／記者李毓康攝）