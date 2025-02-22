運動雲

>

林子偉超狂5保送寫紀錄！看宋晟睿場內轟只想著：一定要平安

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今天以9:1擊敗南非，林子偉展現超強選球眼，整場比賽選到5次保送，寫下中華隊史上單場最多保送紀錄。有效幫助球隊攻勢。賽後談到自己的狀況之外，被問到宋晟睿的場內轟，他直呼，「其實我當下只想著，一定要安全、一定要安全！」

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿 。（圖／記者李毓康攝）

▲宋晟睿 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子偉今天雖然沒有敲安，但選球眼大開，獲得4次四壞球保送，另有1次觸身球保送，他表示，「這五次保送，有幾次都有回來得分。」比起自己的打擊，最重要是有幫助到球隊，「前面確實有幾顆是可以掌握，但自己沒有掌握到，情蒐有說，還是要等好球進來再打。」

有別於前一場擔任第7棒，林子偉此戰扮演稱職的第2棒，和開路先鋒林佳緯一同串起攻勢，他表示，賽前都會開情蒐會議，「就是要攻擊好球帶，開一點的不要攻擊。這一場就是減少追打壞球，至少對方投手丟得比較開，對我們來說比較好選。」

昨天輸球後，球隊氣氛並未受到影響，林子偉透露，「傑憲有說，這場結束雖然沒拿下勝利，後面還有今天這一場、還有明天那一場，不要去想輸的那一場，盡全力贏下這一場，這一場前面比較緊繃，但後面分數進來後，有慢慢打開。」

此役最大驚喜正是宋晟睿6局的場內全壘打，林子偉臉上露出既興奮又擔心的表情，「打出去那一顆就覺得有機會拚回來，因為我們都知道晟睿的腳程非常快。我一直以為會停在三壘，以防萬一受傷，畢竟真的受傷，我們真的就沒人了。看到他拚回本壘時，我心裡一直想『一定要安全、一定要安全』。」

最後一局，林子偉有精彩美技守備，帥氣傳一壘，他坦言，「滿難的，傳球力道都沒了，如果對方安全上壘，我也沒辦法。」

贏下這一場，中華隊明天將在晚間對戰尼加拉瓜。林子偉鼓勵學弟們盡情享受，「壓力都會有，希望不只是自己，希望團隊整個球員都能享受，享受每一分每一秒。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林子偉展現超強選球眼。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球林子偉中華隊經典賽勝利WBC資格賽CT影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

李宗賢開轟為兒慶生！跑到一半才知全壘打：發生什麼事？

李宗賢開轟為兒慶生！跑到一半才知全壘打：發生什麼事？

中華隊首勝！曾豪駒讚兩快腿　陳傑憲因抽筋退場待觀察

中華隊首勝！曾豪駒讚兩快腿　陳傑憲因抽筋退場待觀察

隊史第一人！宋晟睿跑出台灣經典賽首支「場內全壘打」

隊史第一人！宋晟睿跑出台灣經典賽首支「場內全壘打」

沙子宸抽筋無礙但發燒了　蔣少宏笑當發言人曝今日策略

沙子宸抽筋無礙但發燒了　蔣少宏笑當發言人曝今日策略

15秒衝回本壘創台灣首見紀錄！宋晟睿：看到秒數開心、跑回來滿累

15秒衝回本壘創台灣首見紀錄！宋晟睿：看到秒數開心、跑回來滿累

宋晟睿4安猛打場內轟創紀錄！中華隊9:1擊潰南非

宋晟睿4安猛打場內轟創紀錄！中華隊9:1擊潰南非

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

林子偉超狂5保送寫紀錄！看宋晟睿場內轟只想著：一定要平安

林子偉超狂5保送寫紀錄！看宋晟睿場內轟只想著：一定要平安

賽後才得知先發對尼加拉瓜　台日混血徐翔聖：不能輕敵

賽後才得知先發對尼加拉瓜　台日混血徐翔聖：不能輕敵

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

熱門新聞

尼加拉瓜教頭看中華隊「不好打」　大會宣布對台灣先發投手換人了

李宗賢開轟為兒慶生！跑到一半才知全壘打：發生什麼事？

中華隊首勝！曾豪駒讚兩快腿　陳傑憲因抽筋退場待觀察

隊史第一人！宋晟睿跑出台灣經典賽首支「場內全壘打」

沙子宸抽筋無礙但發燒了　蔣少宏笑當發言人曝今日策略

15秒衝回本壘創台灣首見紀錄！宋晟睿：看到秒數開心、跑回來滿累

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1直接公布對戰先發投手人選

2「不可思議！」李宗賢開轟為兒慶生　

3中華隊首勝曾豪駒讚兩快腿　陳傑憲因抽筋退場待觀察

4隊史第一人！宋晟睿場內轟寫歷史

5沙子宸抽筋無礙但發燒了　蔣少宏當發言人

最新新聞

1王博玄4安猛打賽後自省：跑壘太衝動

2直接公布對戰先發投手人選

3林子偉看宋晟睿場內轟：一定要平安

415秒跑出中華隊紀錄！宋晟睿：看到秒數開心

5陳柏毓中繼飆速152　透露與蔣少宏特別緣分

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366