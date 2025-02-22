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沙子宸抽筋無礙但發燒了　蔣少宏笑當發言人曝今日策略

記者王真魚／台北報導

中華隊在經典賽資格賽以9:1擊敗南非，先發投手沙子宸因身體不適提前退場，並出現發燒症狀而賽後未受訪。搭檔蹲捕手蔣少宏賽後透露，沙子宸賽前就有些不適，可能是緊張導致脫水才會抽筋。

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸 。（圖／記者李毓康攝）

▲沙子宸、蔣少宏 。（圖／記者李毓康攝）

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沙子宸首局登板展現壓制力，連飆150公里以上速球，最快飆到152公里，2.2局的投球內容幾近完美，僅投出1次觸身球，無失分無安打。不過他3局下對上第一棒時突然身體不適，經過試投後決定提前退場，由李東洺接替登板。棒協回報，沙子宸是兩腿小腿抽筋，目前已無大礙。

賽後，沙子宸並未受訪，棒協人員透露，他有些發燒情況。蔣少宏隨後上前笑稱，「我就先當他發言人。」他隨後透露，賽前熱身時，就感受到沙子宸滿亢奮的，「可能也是興奮到緊張，最後有些脫水，才會造成後面的抽筋。」

開賽後，蔣少宏扮演稱職捕手，告訴沙子宸如何讓自己冷靜一點，「他也很穩重地對決每一位打者。」談到沙子宸的退場原因，他認為與高飛球守備動作無關，「你看他的平均速度還是蠻快的，代表每一球都滿用力丟的。」

身為此戰捕手，蔣少宏認為今天的策略相當成功，「主要是想先壓制打者，測試他們能力，過程中再搭配變化球，來引誘打者，過程中還不錯，就先建立投手的優勢，讓他們覺得都是直球，但其實還有變化球。」

談到球隊氣氛，蔣少宏認為昨天輸球反而激發隊友的鬥志，「我們不是被壓著打，是有得分的比賽。大家沒有受到影響，反而更亢奮。失敗了，最壞就這樣，沒有退路可以再失去什麼，對我們反而是好事，壓力沒有那麼大。」

今日中華隊投手群包括沙子宸、李東洺、陳柏毓、呂彥青、伍祐城等人都展現優異表現，蔣少宏直言，「今天投手在比速度快吧！沒有啦，開玩笑的。他們都很專注於對決每一位打者，也沒輕忽南非打者，相當尊重比賽。」

有別於季賽，蔣少宏今天搭配上肢體動作更大，他表示，其實以前搭配外籍洋將，也是有類似的肢體動作，「當然這種短期賽事，為了讓團隊士氣高昂，會試著透過這些動作鼓勵投手，讓他們轉移注意力，專注每一位打者，我手套在哪，就用力丟過來。」

關鍵字： 棒球中華隊沙子宸蔣少宏抽筋WBC資格賽CT影音

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