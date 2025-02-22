王博玄4安猛打賽後自省跑壘太衝：太亢奮，這樣不太好

▲王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊今天以9:1擊敗南非，王博玄繳出4支安打的猛打賞演出，但他賽後談到自己的跑壘判斷，直言還有許多要修正的地方，特別是對於錯失可能的首分，最為自責。

「今天有點太亢奮，這樣不太好，要再做平衡。」王博玄分析自己兩次跑壘判斷的瑕疵，第一次因為盜壘意圖太強，「我一直想往三壘去，有想盜壘動機，後來沒盜壘，當下球打出來我以為安打，但因為動機已經有了，過去就回不來。」

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第二次則是在兩好三壞時的判斷失誤，王博玄說，「我有提前起跑，那個球我已經快到三壘，球從我面前過去，想說游擊手應該接不到，我就義無反顧地衝。」他透露，「其實和哥（三壘指陳江和）有給我擋的手勢，但我當下沒有判斷好，就衝了。」

兩次跑壘瑕疵分別是出現在2局與8局。他在第2局擊出內野安打，並靠對方失誤上到二壘，下一棒擊出滾地球後，他往三壘時遭到夾殺。第8局則是敲出個人第4安，但在隊友宋晟睿擊出安打後試圖衝本壘遭觸殺。

此役4安猛打賞，王博玄強調好球帶設定，「領先時可以大膽攻擊，好球帶設定好、進到框框就積極攻擊。」

最讓王博玄遺憾的還是錯失首分。「第一個play很重要，因為出局後晟睿打了安打。因為昨天輸球，今天對南非的張力下，第一分一定是可以讓大家放開來打的關鍵，所以這次跑壘是有點自責。」

有別於前一場守外野，王博玄今天守一壘，他告訴自己要靜下心來，試著在兩邊做調整，集訓時的模擬賽也有守外野，「就是把自己準備好，交給總教練做決定。」