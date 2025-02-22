李宗賢開轟為兒慶生！跑到一半才知全壘打：發生什麼事？

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今天以9:1擊敗南非，替補上陣的李宗賢9局上轟出2分砲，幫助球隊擴大領先。賽後他直言「滿不可思議」，能在國際賽打出全壘打，巧合的是，今天剛好是兒子「朗朗」的生日，算是給兒子一個生日禮物。

▲李宗賢轟出2分砲。（圖／記者李毓康攝）

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李宗賢此戰先擔任「啦啦隊」角色，比賽進入到8局替補上場守備，9局一上場打擊就開轟。他說，上場時就希望能跟著隊友的好表現，延續球隊勝利，「前面看到很多選手的拚勁，有些都快抽筋了，帶著這個拚勁上去和投手對決。」

談到9局上的全壘打，李宗賢表示，「一開始打出去覺得甜蜜點還不錯，跑到一半聽到球迷的喊聲，想說發生什麼事？看到裁判的手勢，才知道是全壘打。」他回想，這應該是自己在國際賽事首次擊出全壘打，「真的覺得很不可思議！」

值得一提的是，今天正好是兒子生日，李宗賢點點頭說道，「對，講到重點，其實出發前有打一通電話，但沒接到，來到球場後也沒有時間用手機，所以傳了訊息說有空打給我，想跟小孩說個生日快樂。」雖然沒有說到生日快樂，但他在比賽中用全壘打幫孩子慶生。

關於昨天輸球，李宗賢提到球隊的調整心態，「就像隊長和教練團說的，昨天的比賽盡快把它排泄掉，接下來的比賽都要往前看、往前衝。相信每個人，不管是投手或野手，大家都是把內心整個敞開在球場上全力以赴做調整。」

9局下，李宗賢在最後守備突然忙起來，連續2球都打到他的防區，他也展現防守功力，順利抓下最後一個出局數，守住球隊勝果。

回想當時，李宗賢說，「看前面他們打者好像很少打到三壘，幾乎都是中線，結果怎麼突然變那麼多球。也沒想那麼多，上去就是想盡辦法把球攔下來，幫助隊友、投手，」