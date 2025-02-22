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中華隊首勝！曾豪駒讚兩快腿　陳傑憲因抽筋退場待觀察

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊22日在經典賽資格賽以9比1擊敗南非隊，順利拿下本屆首勝。總教練曾豪駒受訪時表示，這場比賽球員展現耐心，並特別點名林晟睿與王博玄 的速度優勢，為球隊帶來極大貢獻。此外，陳傑憲 在比賽中發生抽筋情況，需待進一步觀察。

曾豪駒表示：「這場勝利是靠球迷的力量 贏下來的，希望接下來能繼續贏下去。前兩局攻擊雖然沒得分，但選手們展現耐心，當成功突破僵局後，攻勢變得更為流暢。感謝每位選手挺住壓力，在這場比賽中成功取勝。」

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談到年輕球員的表現，他特別點名林晟睿與王博玄 展現速度優勢：「這次組隊有許多年輕選手，首戰攻擊可能比較緊繃，但今天晟睿與博玄都發揮了腳程與選球的優勢。不只他們兩人，全隊都展現了強大的團隊力量，這場比賽是大家共同努力的結果。」

先發投手沙子宸 在投至第三局時因身體不適提前退場，對此曾豪駒透露：「當下防護員回報說他的雙小腿抽筋，目前看起來沒什麼問題，但還是要等明天醒來後確認狀況。」

至於23日將迎戰尼加拉瓜隊，徐翔聖將擔任先發投手。曾豪駒談到明日對戰時表示：「我想滿壘整個擊球感覺都不錯，今天有幾次是對方守備蠻到位的，所以整個狀況、擊球內容不錯，希望明天可以繼續維持，攻擊上只能去想如何把球擊強，沒辦法控制什麼狀況，只能把設定的控制好。」

此外，陳傑憲也因為比賽中發生抽筋情況提前退場，曾豪駒表示：「當下他確實有些抽筋，因此決定讓他先行退場休息，詳細狀況需待明日回報。」

中華隊在資格賽中取得首勝後，將持續調整陣容迎戰尼加拉瓜，力拚連勝，朝晉級目標邁進。

關鍵字： 棒球中華隊陳傑憲曾豪駒比賽

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