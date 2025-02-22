大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

▲有觀眾注意到，大巨蛋螢幕上的西班牙國旗，和一般常見的樣式有所不同。（中華棒協提供）



圖文／鏡週刊

世界棒球經典賽（WBC）資格賽A組近日在台北大巨蛋開打，昨（21日）西班牙打線大爆發，以12：5擊退台灣隊，不過今（22日）中午對上尼加拉瓜卻熄火，以1：2吞敗。而在大巨蛋的大螢幕上，有網友注意到西班牙顯示的國旗，似乎與平常看到的不同，好奇問「是不是少了什麼」，引發議論。

西班牙代表隊昨在台北大巨蛋出戰台灣，有觀眾注意到，大螢幕上顯示的西班牙國旗，僅由紅黃兩色組成，一般常見、在左方掛有西班牙國徽的樣式不同，好奇在Threads發問，這面旗的圖案是否少了什麼。

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▲常見西班牙國旗上包含了西班牙國徽。（示意圖，Pixabay）



貼文一出立刻引起網友討論，有人還質疑是否搞錯圖案，是否對西班牙不尊重，不過事實上有網友指出，這面沒有西班牙國徽的國旗，又叫做「民用旗」（Civil Flag），同樣也是西班牙官方制定的，通常用在民間活動。

根據西班牙總理府網站資料顯示，現有的西班牙國旗是1978年西班牙憲法規定，有三條水平條文組成，上下為紅色條紋、中間為黃色條紋，紅色條紋的寬度為黃色條紋的一半。

代表國家的國旗，在黃色部分的左方會放上西班牙國徽，未加國徽版本即是一般平民使用的，主要用在非軍事、非政府的場域，事實上，歐美許多國家都有所謂政府旗和民用旗的區別，但亞洲國家並無此文化，也因此台灣民眾較為陌生。

▲在大巨蛋比賽現場使用的是西班牙的民用旗。（中華棒協提供）



因為球賽屬於非政府的非官方活動，因此在球場顯示的是民用旗。不過也有網友指出，掛在台灣代表隊上的「中華台北」旗，也不是我們的「國旗」，而是使用「奧會會旗」，正好與西班牙民用旗相反，奧會會旗掛上反而有掛中華民國國徽。



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