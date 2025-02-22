運動雲

>

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

▲有觀眾注意到，大巨蛋螢幕上的西班牙國旗，和一般常見的樣式有所不同。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

世界棒球經典賽（WBC）資格賽A組近日在台北大巨蛋開打，昨（21日）西班牙打線大爆發，以12：5擊退台灣隊，不過今（22日）中午對上尼加拉瓜卻熄火，以1：2吞敗。而在大巨蛋的大螢幕上，有網友注意到西班牙顯示的國旗，似乎與平常看到的不同，好奇問「是不是少了什麼」，引發議論。

西班牙代表隊昨在台北大巨蛋出戰台灣，有觀眾注意到，大螢幕上顯示的西班牙國旗，僅由紅黃兩色組成，一般常見、在左方掛有西班牙國徽的樣式不同，好奇在Threads發問，這面旗的圖案是否少了什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

▲常見西班牙國旗上包含了西班牙國徽。（示意圖，Pixabay）

貼文一出立刻引起網友討論，有人還質疑是否搞錯圖案，是否對西班牙不尊重，不過事實上有網友指出，這面沒有西班牙國徽的國旗，又叫做「民用旗」（Civil Flag），同樣也是西班牙官方制定的，通常用在民間活動。

根據西班牙總理府網站資料顯示，現有的西班牙國旗是1978年西班牙憲法規定，有三條水平條文組成，上下為紅色條紋、中間為黃色條紋，紅色條紋的寬度為黃色條紋的一半。

代表國家的國旗，在黃色部分的左方會放上西班牙國徽，未加國徽版本即是一般平民使用的，主要用在非軍事、非政府的場域，事實上，歐美許多國家都有所謂政府旗和民用旗的區別，但亞洲國家並無此文化，也因此台灣民眾較為陌生。

大巨蛋秀西班牙國旗　網友好奇「少了什麼」原因揭曉

▲在大巨蛋比賽現場使用的是西班牙的民用旗。（中華棒協提供）

因為球賽屬於非政府的非官方活動，因此在球場顯示的是民用旗。不過也有網友指出，掛在台灣代表隊上的「中華台北」旗，也不是我們的「國旗」，而是使用「奧會會旗」，正好與西班牙民用旗相反，奧會會旗掛上反而有掛中華民國國徽。


更多鏡週刊報導
【經典賽資格賽】尼加拉瓜延長賽再見安打　2比1擊敗西班牙
【經典賽資格賽】台灣首戰慘敗　陳傑憲認「西班牙跟情蒐不一樣」指1規則很不舒服
【經典賽資格賽】台灣首戰吞敗遭疑投手調度　曾總坦言徐若熙身體不適「會在對的時機出場」

關鍵字： 鏡週刊西班牙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

不斷更新／陳傑憲也獲保送擠回1分！中華隊7局7比1

不斷更新／陳傑憲也獲保送擠回1分！中華隊7局7比1

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

快訊／沙子宸先發2.2局突然退場　中華隊回報最新情況

快訊／沙子宸先發2.2局突然退場　中華隊回報最新情況

小孩考試沒考好！老師演飾道、儒、墨、法家的爸媽應對方式

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

不斷更新／陳傑憲也獲保送擠回1分！中華隊7局7比1

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

2中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

3陳柏毓霸氣飆K　中華隊6局5比1

4快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

5台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙

最新新聞

1陳傑憲也獲保送擠回1分！台灣7局7比1

2隊史第一人！宋晟睿場內轟寫歷史

3西班牙資格賽國旗「少了什麼」揭曉

4李東洺登板　瑟七同框害羞笑了

5首位非科班！沙子宸150速球寫歷史

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366