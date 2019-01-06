灰熊近15戰12敗　三分射手帕森斯仍放著不用

▲灰熊帕森斯遭球團冷凍。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

灰熊慘敗給馬刺20分後，在最近15場比賽中只拿下3勝，其中全隊三分球僅僅只有30.4%是全聯盟最差。根據《ESPN》記者報導，帕森斯(Chandler Parsons)很努力的在練習投三分球並且乞求灰熊高層讓他上場，但仍遭總管華勒斯(Chris Wallace)拒絕。

帕森斯(Chandler Parsons)在2016年與灰熊簽訂4年9480萬美元的大約，但加上本季出賽的3場在內近三季只上場73場比賽，即使近日傷勢已恢復但卻遭灰熊高層冷凍，讓他在今(6)日於個人IG上PO文寫下，「讓我重新介紹我自己。」顯示自己非常渴望上場的心情。

▲帕森斯IG貼文。

灰熊本場比賽僅攻下88分，目前場均得分101.6分排名聯盟倒數第2，比爐主騎士還差，三分球命中率更是排在聯盟最後一名，在3日輸給活塞賽後召開球員會議時，坦普(Garrett Temple)以及卡斯比(Omri Casspi)還爆發肢體衝突，灰熊球團也表示將對告密者以及兩位當事人作內部懲處，場內及場外的狀況不斷也連帶影響了戰績。

帕森斯近年上場時間雖然不多但在上季三分命中率有42.1%的高水準，以帕森斯的合約內容以及近年來的表現來看，灰熊要將他交易出去的可能性非常低，以灰熊目前18勝21敗排名在西區第11名的戰績，或許可以讓帕森斯上場增加球隊的進攻火力。

▼帕森斯近年大小傷不斷。（圖／達志影像／美聯社）