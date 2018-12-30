帕森斯遭灰熊管理層刻意冷凍　IG發文抒發心情

▲灰熊帕森斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

帕森斯(Chandler Parsons)在2016年與灰熊簽訂4年9480萬美元的大約，但是加上本季出賽3場在內近三季只上場73場比賽，而在近日他的傷勢已經復原卻遭到灰熊隊棄用。因此帕森斯近期在個人IG上發文寫下，「讓我飛。」來表達想上場比賽的心情。

今(30)日灰熊與塞爾提克賽前結束練習後，帕森斯表示，「隊醫以及那些每天與我一起工作的專家們都說我是健康的，但我卻只能坐在板凳上看著球隊表現掙扎而無法上場，這讓我非常困惑。球隊一直都沒有跟我做交流，我不認為他們是從籃球或醫學的角度考慮這件事，我現在得到隊醫許可可以上場，在季初的訓練營我也為自己贏得先發位置並證明自己很適合球隊，管理階層一直沒有告訴我發生什麼事，也沒告訴我何時可以上場。」

在 Instagram 查看這則貼文 let me fly ChandlerParsons（@chandlerparsons）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 28 日 下午 3:40 張貼

根據《曼菲斯商報》報導，灰熊總教練畢克斯達夫(J.B. Bickerstaff)是支持帕森斯的，他認為帕森斯的三分火力可以幫助球隊，但在本季第3場比賽帕森斯再度因為膝傷退場後，灰熊管理階層就認為帕森斯不會一直保持健康，如果讓他進入球隊輪值只會打亂陣容。

帕森斯的合約一直到下一季結束才到期，以他近年的表現以及高額的薪水，不具有任何交易價值，灰熊選擇不讓他上場可能會在今年休賽季「認賠殺出」將他揮棄，帕森斯恐怕也很難擺脫「薪水小偷」的臭名。

▼灰熊總教練畢斯達柯夫(J.B. Bickerstaff)力挺帕森斯。（圖／達志影像／美聯社）