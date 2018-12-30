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哈登14罰俱中砍41分　連三場40+助火箭4連勝

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▲▼火箭球星哈登(James Harden)。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭球星哈登(James Harden)最近得分爆量。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

鵜鶘在背靠背的第二場比賽面對強敵火箭，哈登(James Harden)維持他近期火熱的進攻狀態，把握住全場14次罰球機會攻下41分，連續3場攻下超過40分，同時也是連續7場超過35分，終場火箭就以擊敗108比104鵜鶘獲得4連勝。

鵜鶘米勒(Darius Miller)因病缺陣，由希爾(Solomon Hill)頂替先發。鵜鶘的藍道(Julius Randle)在開賽6分半鐘就攻下12分，剛加入火箭的瑞佛斯(Austin Rivers)首節替補一登場連投2顆三分反擊，哈登也展現聯盟MVP候選人的本事在最後3分鐘連得9分，讓火箭以10分領先進入第二節。次節鵜鶘3度將分數縮小到2分差，哈登在最後1分鐘連得6分，鵜鶘在哈樂戴(Jrue Holiday)和弗雷瑟(Tim Frazier)的一次漂亮配合下以3分落後進入下半場。

▲哈樂戴和弗雷瑟漂亮配合。

鵜鶘曾在第三節後段打出10比0攻勢反超比分，但戈登(Eric Gordon)三節末段的灌籃讓火箭仍帶著1分領先進入決勝節。火箭豪斯(Danuel House Jr.)在第四節大爆發，單節攻下10分，包含一次球沒拿穩隨手一拋的三分出手命中，在他的帶領下火箭一度取得11分領先。

▲豪斯失去重心但命中三分。

鵜鶘展現韌性在1分15秒戴維斯(Anthony Davis)的2分放進後追到剩3分差，但火箭把握住最後的幾次罰球，藍道發生關鍵發球失誤，讓火箭以4分之差獲勝。

火箭全場命中16記三分球比鵜鶘多7顆，哈登一人就包辦7顆，戈登貢獻2顆攻下21分，豪斯投進3顆貢獻15分。鵜鶘先發4人得分上20但仍無法獲勝，戴維斯22分11籃板，藍道23分11籃板，哈樂戴20分9助攻，摩爾(E'Twaun Moore)21分。

▼藍道(Julius Randle)攻下鵜鶘全隊最高分。（圖／CFP）

▲▼Julius Randle。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登
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