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林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

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▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪去年被交易來老鷹。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

「哈佛小子」林書豪本季在老鷹隊主要擔任菜鳥楊恩（Trae Young）的替補角色，也使得他本季上場時間相當有限，不過而立之年的林書豪有著控球後衛需要的穩定組織以及防守能力，本季也傳出多支球隊想要延攬他的消息，最新的傳聞則是東區強權暴龍有意將豪哥納入麾下。

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪受限於球隊政策以及總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）調度，上場時間相當有限。（圖／達志影像／美聯社）

去年暑假籃網將林書豪交易到老鷹，老鷹本來就想借重林書豪的經驗來擔任菜鳥控球楊恩的導師，不過這也讓林書豪本季場均上場時間銳減至18.7分鐘，並且時常在決勝期遭冷凍。不過豪哥依舊保有穩定的身手，在有限的上場時間內繳出場均10.5分、3.4助攻的數據。

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里福德曾與林書豪在黃蜂共事過。（圖／達志影像／美聯社）

因此這樣的身手也成為不少球隊補強的目標，其中一支對林書豪有興趣的球隊是奧蘭多魔術，魔術本季換上克里福德（Steve Clifford）擔任總教練，而林書豪曾經在2015-16賽季效力黃蜂時與克里福德合作過，因此也有傳聞克里福德有意與林書豪再續前緣。

除了有過恩師緣分的魔術隊外，球隊陣中鬧控球荒的太陽隊，也傳出想吸收林書豪前往鳳凰城。在上月亞瑞沙（Trevor Ariza）交易案前，林書豪都有被擺進交易包裹裡，不過最終太陽跟巫師單獨交易，沒有達成多隊交易的協議。

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍也想要林書豪來頂替羅瑞缺陣的空缺。（圖／達志影像／美聯社）

有關林書豪最新的交易傳聞，則是外媒報導暴龍希望可以延攬林書豪，來頂替主力控球羅瑞（Kyle Lowry）目前因傷無法上場的缺口。先前也有媒體建議鵜鶘隊，應該用希爾（Solomon Hill）再加上2輪選秀籤當籌碼，去換林書豪來解決後場問題。

賽季已經過了將近一半，有關於林書豪的交易傳聞從沒停過，一方面是林書豪有著聯盟平均以上的控衛水準，二方面是林書豪目前為合約年，今年年薪1200萬美元儘管不算便宜，但由於是即將到期的合約，對於想在2019年自由市場大展身手的球隊來說，這樣能夠清出薪資空間的合約頗具價值

▼9年的職業生涯讓林書豪在球技與心態上都成熟不少。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹魔術暴龍鵜鶘太陽
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