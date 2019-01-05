白邊21+18禁區逞兇　溫斯洛空中換手上籃讓畢爾33分做白工

▲溫斯洛（Justise Winslow）。（圖／CFP）

記者蔡名翔／綜合報導

熱火今天在主場迎戰最近很會打客場的巫師隊，面對禁區戰力薄弱的巫師，熱火球員開賽就不斷餵球給懷賽德（Hassan Whiteside），他也用百分百的命中率攻下10分7籃板還送出2次火鍋，讓對方二年級中鋒布萊恩（Thomas Bryant）早早就陷入犯規麻煩，以31比24的領先優勢進入第二節。

第二節開始熱火隊頻頻發生失誤，巫師隊也開始用三分球攻勢急起直追，亞瑞沙（Trevor Ariza）單節飆進三顆三分球，加上畢爾（Bradley Beal）遠投近切一度反超比分，眼看大勢不妙的熱火隊換上懷賽德鞏固禁區，加上溫斯洛（Justise Winslow）、理查森（Josh Richardson）撕裂巫師薄弱的禁區，中場結束依然維持61比58的四分領先。

易籃之後兩隊都展現不錯的進攻效率，比賽形成拉鋸戰，不過熱火後段在溫斯洛的穿針引線跟理查森、強森（James Johnson）的帶領下，逐漸擺脫對手，最後兩分鐘再靠著韋德（Dwyane Wade）跟阿德巴約（Bam Adebayo）連線，拉出一波15比6的小高潮，以95比86的優勢進入第四節。

第四節韋德繼續發揮老將價值，數次用招牌的「假晃後仰」得分，一度將領先擴大到雙位數，但是巫師拒絕投降，畢爾趁著熱火進攻節奏不穩定時用跳投縮小比分，終場前一分鐘將落後分數縮小到兩分，熱火再靠著溫斯洛的空中換手上籃再度將領先擴大到四分奠定勝基，最終熱火以115比109擊敗巫師隊。

「白邊」懷賽德21分18籃板3火鍋，理查森18分，溫斯洛13分10助攻完成生涯首次「得分、助攻上雙」並僅有一次失誤，韋德第四節獨得整場14分裡面的9分，強森17分4籃板，熱火在贏球後勝率突破五成離第五名的塞爾提克還有三場半的勝差。

巫師部分畢爾33分9籃板7助攻展現全能身手，亞瑞沙21分6助攻包含5記三分球，可惜讀秒階段失誤太多，無緣取得勝利吞下客場8連敗。

▼懷賽德（Hassan Whiteside）高效率攻下21分18籃板。（圖／達志影像／美聯社）