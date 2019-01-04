黃蜂為了沃克清空間　想脫手巴頓願送出卡明斯基

▲黃蜂2016年以5年1.2億美金簽下巴圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

夏洛特黃蜂目前以18勝19敗位居東區第7，正在為季後賽席次打拚的他們，也不忘為了在今年夏天留住陣中明星後衛沃克（Kemba Walker）而做準備，想留人的黃蜂也打算開始清出薪資空間，據傳黃蜂同意將卡明斯基（Frank Kaminsky）交易出去，不過需要把巴圖（Nicolas Batum）給一同打包帶走。

▲黃蜂為了明年留下沃克已經開始佈局。（圖／達志影像／美聯社）



沃克在2015年簽下的4年4800萬美金合約將在今年到期，僅管屆時當將成為非受限制自由球員，但考量他在黃蜂效力已經8年，應該會續留黃蜂，但球隊方面也需要備好頂新留人的準備，不過明年黃蜂的薪資空間已經有5位千萬年薪的球員，因此當務之急是要清出薪資空間。

黃蜂隊目前在2019-20賽季的球員合約有，巴圖的2500萬美金（為球員選擇權，依照他目前的身價他應會選擇執行合約）、中鋒畢楊波（Bismack Biyombo）的1700萬美金、威廉斯（Marvin Williams）1500萬美金、齊勒（Cody Zeller）1400萬美金、吉爾克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）1300萬美金。

▲卡明斯基能夠用外線拉空進攻空間。（圖／達志影像／美聯社）



巴圖與畢揚波都拿著不符身手的價碼，不過相比之下巴頓還算堪用，黃蜂也願意搭配著後起之星卡明斯基一起交易出去。四年級生卡明斯基在本季早有交易傳聞，新任教頭布雷戈（James Borrego）接手球隊後，場均上場時間只剩下11.6分，

儘管卡明斯基帳面成績不如預期，但他有著成熟球風外加身為能投外線的4號球員，並且目前還有著菜鳥合約的紅利，今年年薪僅360萬美金，明年也不超過500萬美金，還算是「俗夠大碗」的合約。巴圖本季場均上場30.5分鐘，繳出8.8分、5.1籃板、3.4助攻，今年薪資為2400萬美金為球隊最高，合約將在2020-21賽季才會走完。