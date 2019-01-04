企排／下半季5日花蓮開打　長力男排先迎主題日

▲長力男排5日迎接主題日。（圖／中華排協提供）



記者顏如玉／綜合報導

企業排球聯賽14年在去年12月29日結束明星賽後，即將於本月5日在花蓮小巨蛋體育館迎展開下半季賽程，而排名第二的長力男排也將於當日迎來「主題日」，據排協粉專表示，當日不僅會有隨機海報發送，「12位球員也將全員到齊，與花蓮球迷來個新年首發簽名會！」

▲長力男排。（圖／翻攝自排協粉專）



企聯上半季結束後，男女排都以台電以不敗之姿位居排名第一，龍頭台電男排13場全勝，長力則以8勝6敗排名第二、第三為MIZUNO的5勝9敗，conti目前僅拿下1勝墊底；女排部分，台電以14場全勝傲視群雌，中國人纖9勝5敗排第二、ATTACKLINE以3勝11敗排第三，第四為今年首度參賽的極速超跑2勝12敗。

另外，個人得分部分，長力男排的黃世豪目前以275分暫居得分王，而擁有「黃金左手」之稱的MIZUNO吳宗軒僅以2分落後，下半季翻盤機會相當大，第三則為長力的焦璿誠169分。女排則以中國人纖的陳姿雅以196分位居得分后，隊友、馬來西亞僑生劉美菁以174排在第二，第三為極速超跑15歲小將許菀芸170分。

台電男女排目前都以全勝位居龍頭，且勝場差與第二名的隊伍有段距離，長力男排、中國人纖女排追上戰績相當困難，但他們都都表示下半季會努力挑戰台電，中國人纖陳姿雅就表示，「我們上半季只有贏過台電一局，但沒贏過任何一場，雖然可能贏她們也很難追上排名，但還是會以挑戰她們為目標，並鞏固好第二名的位置。」

▲中國人纖陳姿雅。（圖／記者顏如玉攝）