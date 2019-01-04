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助攻、抄截全隊第1　約基奇：我是困在中鋒身體的後衛

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▲活塞哈里斯、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇認為自己是被困在中鋒身體裡的後衛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

金塊過去已經連續4季無緣季後賽，不過今年他們表現卻令人相當驚艷，在有傷兵潮情況下目前仍以24勝11敗位居西區龍頭，能有這樣發揮除了團隊戰力強大之外，最重要的就是「歐洲魔術師」約基奇(Nikola Jokic)出神入化的表現，他更自稱「是被困在中鋒身體裡的後衛。」

約基奇作為一名213公分的中鋒，不過在場上卻時常能見他獨自帶球過半場，甚至組織全隊，甚至能多次傳出像後衛般的妙傳，在禁區又有細膩的技術，身手幾近全能，目前場均貢獻18分，9.9籃板，7.6助攻，1.5抄截，其中籃板、助攻、抄截都是全隊最高。撇除籃板數，在助攻以其抄截方面都高於後衛，可見約基奇的身手不局限於中鋒技巧。

他自己也認為在場上更像一名後衛，「我是一名被困在中鋒身體裡的控球後衛，我告訴了所有人，但除了我之外，沒有人相信這一點。」雖然約基奇的得分並沒有超級爆量，但他在場上的影響力仍相當強大，先前巴克利也認為他已經具有競爭MVP的資格，聯盟許多教練也隊他有著高度評價，獨行俠教頭卡萊爾(Rick Carlisle)就表示，「他沒有超級的運動能力，但卻有著內線球員以及後場球員的技術，他的視野足以讓他成為全明星等級球員。」

▲▼Nikola Jokic,約基奇。（圖／CFP）

▲約基奇助攻、抄截都是全隊最多。（圖／CFP）
對於自己的比賽風格，「歐洲魔術師」也給出解釋，「我在成長過程中一直會看鄧肯(Tim Duncan)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)、迪奧(Boris Diaw)、歐尼爾Shaquille O'Neal的影片，也會去研究歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的技術，我會混合一些老派以極限帶球員的技術。」

不過雖然約基奇說自己是控球後衛，但金塊主帥馬龍(Michael Malone)卻不買單，「他就是一個偉大的球員，被困在一個偉大球員的身體裡。」不過仍大讚子弟兵，「他是一名團隊至上的球員，他都會以團隊為第一目標，這也是他為何如此特別。」

▲▼Nikola Jokic,約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊約基奇
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