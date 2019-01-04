UBA／陳懷安、林冠均首要目標都是大陸NBL　最後才是SBL

▲臺藝大後衛陳懷安 。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

中國次級聯賽全國男子籃球聯賽NBL優渥的薪酬，以及遼闊的發展性成為台灣年輕選手的熱門選項，台藝大後衛陳懷安與健行科大的前鋒林冠均街表示，未來首要目標是看中國CBA、NBL有沒有機會，再來才是SBL。

NBL不同於中國主要的籃球聯盟CBA，是由民營企業所組成因此不受到體制與行政指令所干預，聯盟營運方面效仿美國美式足球聯盟NFL，各隊老闆一起分享總利潤的70%，聯盟則拿剩下的30%，擴大了NBL的商業價值。

雖然球員平均年薪不如CBA，但NBL球員平均年薪仍有30萬人民幣（約135萬新台幣）左右，另外還包括球隊或是合約所制定的激勵獎金，有些門檻是以球員整年表現為目標，有些則是以每場數據為目標，成為球員一個重要的收入來源。

台灣球員過去就有田壘、林宜輝、王鼎傑、蘇翊傑、周資華等人挑戰過NBL，曾經就在台灣掀起一波熱潮，其中田壘更是以NBL為跳板到CBA的天津榮鋼。近年則是有陳昱翰、李漢昇、林明毅、鄭瑋等年輕球員挑戰NBL，甚至又部分球員是在大學期間就跨足NBL。

陳懷安在HBL強恕高中就打出名氣，鋼砲類型的打法在大台藝大表現依然出色，4年場均在10分、6籃板、5助攻左右，即將畢業的他表示，將會以NBL為首選，當然能夠被CBA球隊看重更好，第3個選項才是SBL。

▲健行科大主力前鋒林冠均。（圖／大專體總提供）

在澳洲成長的林冠均，HBL時期就幫助能仁拿過冠軍，再次回到澳洲差點放棄籃球，重拾籃球後決定就讀UBA勁旅健行科大，21歲的他成為陣中的「老大一」。

上個學年度林冠均原本就預計投入SBL選秀，不過與教練討論後認為當時並不是最佳狀態，決定再讀一年，並且希望能夠幫助球隊拿下冠軍。107學年度7場預賽林冠均場均12.1分、3.9籃板、2.3助攻、2.3抄截，尤其三分命中率高達41.7%，暫定今年將投入職籃。而林冠均的首選也不是SBL，與陳懷安一樣希望能夠試探CBA或是NBL的可能性，最後才是SBL。