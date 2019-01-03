中學五人制／花蓮上騰自主性強　有速度優勢想轉五人制

▲中學五人制，花蓮上騰工商(藍)僅以3球之差不敵北市復興高中。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

過去都以11人制為主的花蓮上騰工商，今年首度轉戰五人制，3日在中學五人制錦標賽中碰上北部強權復興高中，僅被進了3球表現亮眼，賽後教練蕭弼薳(音同尾)表示，雖然偏鄉孩子資源較缺乏，但他們若是喜愛運動，自主性、慾望反而會更強，也更願意投入訓練，才造就了球場上精彩的表現。

花蓮上騰是以社團形式經營球隊，以11人制為主，不過今年轉型為五人制，蕭弼薳說，這次是他們首度參與五人制錦標賽，「想說讓孩子們來試試看五人制的打法，而且我們具有速度上的優勢，蠻適合五人制，未來應該會轉往這條發展。」

雖然首次挑戰五人制，但上騰的表現卻不比別人差，蕭弼薳認為，重點還是小朋友自己願意投入，「雖然他們在偏鄉，資源比較不足，但若是孩子愛運動、這個項目惡吸引力也夠的話，他們的慾望就會很強、向心力也很足夠，我們講什麼都願意去學，自主性、吸收能力也都很不錯，才能有這麼好的表現。」

北區複賽進行兩天結束，上騰已經闖進12強，不過距離設定的8強還有一場要拼，蕭弼薳說，「其實就現在表現我已經很滿意了，但還是把眼光訂在8強，給孩子們一個願望。」