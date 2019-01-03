中學五人制／足球是媒介　花蓮高工盼給孩子目標追尋

▲中學五人制，花蓮高工(綠)先戰平桃市龍潭，後擊敗北市和平、基隆高中、建國中學進入8強。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽高男組，花蓮高工確定闖進北區8強，這支非體育班的球隊練習時間不多，但腳法仍相當細膩，體育老師兼教練曾彭子光說，他們從小就一同踢球，默契相當不錯，期望這次能突破第八名，「不過我帶隊的最大願望，還是希望以足球為媒介，傳達正確的價值觀，給他們一個努力的方向去追尋。」

花蓮發展足球環境不錯，11人制在國中端有美崙、化仁都是全國前八強的隊伍，高中則有強權花農、花中，曾彭子光說，所以他們創隊時就以五人制為主，希望做出差異化，「不過因為人數也不多，平時我們也會找這次也有來參加錦標賽的上騰工商一起練習。」

因為非體育班，花工足球隊不特別對外招生，曾彭子光說，所以他們球員來源多、實力落差也大，「雖然我們先發5個人裡面，有3個是同個部落的孩子，從小由另一個教練陳羿臣帶在身邊訓練，搭配到現在默契很好，腳法也很細膩，但畢竟非科班，所以能夠踢進北區8強已經很厲害了。」

目前陳羿臣也待在花工擔任社團老師，平時和曾彭子光一同帶領球隊，「當初陳羿臣是希望把孩子帶在身邊，利用足球發洩多餘的精力，不要學壞，現在我希望以足球為媒介，培養孩子好的習慣、正確的價值觀，讓他們未來有目標去追尋，這是我帶隊的初衷。」

▲花蓮高工教練曾彭子光。（圖／記者顏如玉攝）