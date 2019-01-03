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林家瑩為田徑夢想放棄讀北一女　鼓勵學子追逐夢想　

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▲▼體育蒲公英校園座談會，李凱琳、林家瑩、黃楷軒。（圖／國立體育大學提供）

▲體育蒲公英校園座談會，(左起)李凱琳、林家瑩、國立體大教授李偉清、黃楷軒。（圖／國立體育大學提供）

體育中心／綜合報導

由教育部體育署主辦、國立體育大學執行的107年度「體育蒲公英校園座談會」，3日到臺北市私立靜心國民中小學進行第29場的座談會，本次座談會林家瑩、李凱琳、黃楷軒的身世與背景皆不同，但是他們在奮鬥歷程中永不放棄的逐夢精神，可成為學子們在「運動品德」及「生命教育」的學習標竿，期許能如同蒲公英般地散播各校，拓展積極向上的良善校園風氣。

四屆亞運國手、現任全國女子鉛球紀錄保持人林家瑩，為了延續田徑夢想，曾考上北一女卻放棄就讀，她表示，那時會參加保送考試，主要是想測試一下自己的學習成果。當初為了堅持練田徑，跟父母逹成每周上六天補習班、維持校排前50名約定，雖然最後她選擇大甲高中，但當時奠定不錯的課業基礎，對後來的學習成長、謀取教職都有很大的幫助。

林家瑩現擔任國立台北教育大學專任講師，並就讀文化大學運動教練博士班，除了帶學生，自己還不放棄選手身份，她認為36歲對技術為主的投擲選手還不是退休的年紀，雖然自己168公分的身材一直不被看好的，但她深信還有機會再突破，只要選得上國手仍將繼續拼下去。

▲▼體育蒲公英校園座談會，李凱琳、林家瑩、黃楷軒。（圖／國立體育大學提供）

▲林家瑩。（圖／國立體育大學提供）

黃楷軒是「新二代」，2歲就離開台灣，越南媽媽為了讓他能繼續求學，籌錢買機票把他從越南送回故鄉台灣，母子倆靠學校、朋友幫忙在宜蘭安身。黃楷軒雖然19歲，但就讀羅東高中二年級，因為比同年級年紀大，使他田徑比賽得獎時，都被同學譏笑立足點不平等，反而承受著異樣的眼光，讓他十分沮喪，身旁的人鼓勵他轉戰西式划船，他在這個項領域找到練習、比賽的成就感。他感謝生命中的所有貴人，成為他前進的動力，同時為了讓辛苦的媽媽過上好日子，黃楷軒努力去追逐夢想，不輕言放棄。

▲▼體育蒲公英校園座談會，李凱琳、林家瑩、黃楷軒。（圖／國立體育大學提供）

▲體育蒲公英校園座談會，黃楷軒與同學熱烈互動。（圖／國立體育大學提供）

3屆亞帕運柔道國手李凱琳，雖然因為家族性遺傳病─視神經萎縮症，視力不佳，不過她沒有上過特殊學校，在大學二年級之前還參加正常人的比賽。她來自柔道世家，在2010年發生右膝前十字靭帶撕裂的運動傷害，她形容這是人生一次重大打擊，在這受傷、復建過程中，產生無數負面想法，一度想逃避，還失去練習柔道信心，全靠防護員學姊、家人、隊友等鼓勵，走出低潮。

李凱琳在2012倫敦帕奧拿下銀牌，4年後再戰里約帕奧以第5名作收，這二場大賽都讓她覺得遺憾、可惜、難過。但在練習柔道時，李凱琳培養了閱讀習慣，閱讀對她而言是療癒、放鬆心情的出口，是很好調整自己再出發的方式。現在26歲的她，放下追求成績的得失心，只想珍惜練習時光，把握每一場比賽機會盡情享受。

▲▼體育蒲公英校園座談會，李凱琳、林家瑩、黃楷軒。（圖／國立體育大學提供）

▲體育蒲公英校園座談會，李凱琳。（圖／國立體育大學提供）

關鍵字： 體育蒲公英校園座談會
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