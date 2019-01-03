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威金斯與唐斯防守效率全隊最差　自愧有待加強

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▲▼唐斯（Karl-Anthony Towns）威金斯（Andrew Wiggins）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼威金斯（左）與唐斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼3日以13分敗給塞爾提克，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）雖然攻下28分、12籃板、7助攻，小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）更砍下31分成為灰狼隊史得分第三高的球員，但兩人都認為此役輸球與防守不佳有很大的關係。而唐斯與威金斯兩人雖然在進攻上表現亮眼，但兩人在每回合防守失分上也為全隊最差。

威金斯與唐斯此役都繳出漂亮的個人數據，但此役他們讓不擅進攻的塞爾提克攻下115分，本季狀態不穩定的海沃德（Gordon Hayward）也攻下本季新高的35分，灰狼最後也輸球，唐斯於賽後表示，「塞爾提克每分每秒的注意力都非常專注，沒有一點專注就會被狠揍，然後一場比賽就結束了。」

▲▼唐斯(Karl Anthony Towns)對戰籃網砍賽季首度雙20。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯進攻天賦相當出色。（圖／達志影像／美聯社）

威金斯也補充道，「防守問題在我們身上，教練可以教，但場上球員要自己判斷，因為我們看得到場上的狀況，得自已決定該做的事情。」

灰狼目前於聯盟的防守排名為聯盟第20名，場均得分則可排名聯盟第14名，重攻輕守的現象明顯，而陣中球星唐斯過去也遭批評不愛防守，協防意識與擋拆換防觀念都不夠成熟，只有場均可繳出1.9次的阻攻可幫助到球隊防守。

根據聯盟官網數據顯示，威金斯與唐斯兩人於場上時灰狼的每回合進攻得分可並列全隊第二，僅次於控球後衛羅斯（Derrick Rose）與提格（Jeff Teague），但威金斯與唐斯下場休息時，兩人的每回合防守失分竟可衝到全隊第一少，因此可見兩人不在場上時防守可能比在場上時還要更好。如今兩人已意識到團隊防守不佳，是否能靠自身防守改善球隊，仍有待觀察，灰狼目前也以17勝21敗的戰績排名西區第14。

▼灰狼威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰狼威金斯(Andrew Wiggins)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 灰狼威金斯唐斯NBA
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