《後勁：王建民》票房全台破500萬　企業搶包場

▲王建民。（圖／牽猴子提供）

體育中心／綜合報導



《後勁：王建民》口碑持續延燒，2日全台票房已經突破500萬。片商最近更是接到許多企業包場的意願，都因為聽到《後勁：王建民》是一部可以激勵人心，面對逆境仍保有永不放棄的精神，而想分享給公司同仁或在歲末年終，給大家打氣！

導演陳惟揚(Frank W. Chen)為了回答更多的觀眾問題和互動，決定將12月30日飛回美國的計畫往後推延，只希望可以多留在台灣，和更多的觀眾映後分享《後勁：王建民》。



導演最近在跨年夜和元旦，以及之前的每個周末，都在全台的戲院和支持的觀眾面對面進行分享。而在跑映後的過程中，除了許多觀眾對於王建民咬牙克服身體傷痛，一步一步回到大聯盟感動與受到激勵外。

更有許多觀眾都反應《後勁：王建民》中，最讓他們感動和驚訝地的其實不是王建民重返大聯盟的部分，而是王建民的太太和小孩，還有王建民的爸媽，以及王建民在美國遇到的教練：尼爾艾倫、比利康納斯，朋友們、還有他的經紀人張嘉元互動的過程與情感，其實過程有許多辛酸，還有小孩對於王建民常常缺席的抱怨、王建民對於自己不能陪伴父母，以及父母希望建民可以休息的真實心聲。都讓觀眾看了心酸酸，也更心有戚戚焉。



王建民對於這麼多親朋好友和在美國打拼時，還有他最捨不得，也是內心最柔軟的家人、爸媽這一塊，王建民感性的說：「面對理想是孤獨的，也錯過了很多陪家人的時間。但是在每個工作崗位上都有它的艱辛，也感謝家人的力量讓我堅持下去！」在《後勁：王建民》中，還有更多你沒見過的王建民和關於王建民的紀錄。《後勁：王建民》現正持續熱映中。