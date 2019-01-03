不信小市場論　雷霆衛少：打得好自然有人會看見你

▲雷霆衛斯布魯克（右二）、喬治（左二）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）由2008年球季效力雷霆至今已11個球季，而他2日返老家洛杉磯作客出戰湖人時於賽前受訪，問及是否會因為出身大城市，卻替小市場球隊效力影響自己身價，衛斯布魯克對此表示，他認為當球員有實力就會受關注，小市場球隊並不會影響球員價值。

衛斯布魯克表示，「我不相信小市場論，我們的環境裡社群媒體太發達了，無論你在哪，你只要做出表現一定有人看得到，我整個職業生涯都待在雷霆，我真的很感恩雷霆給我的機會，」

「我會希望自己無論在哪都打好球，我自己身為一個小市場球隊的球員，我並不會感到自己不受關注，只要你好好做好自己的事情，大家自然會看到你，也一樣會有自己的電視廣告。」衛斯布魯克補充道。

▼雷霆衛斯布魯克。（圖／路透）

衛斯布魯克的隊友喬治（Paul George），原於2017年球季與雷霆只簽下一年約，但他在該季結束後也與雷霆以4年1.3億美元的合約續留雷霆，喬治當時曾表示，「很多小市場球隊無法招募球星，但雷霆就能做到了，他向我們這些球員展現野心，我們能感受得到。」

喬治的合約將在2021年球季到期，而衛斯布魯克則於去年季剛與雷霆簽下5年2.05億美元的聯盟史上最高薪合約，衛斯布魯克的合約將在2022年球季才到期。喬治與衛斯布魯克兩人預計至少將一起替雷霆打球4個球季。

奧克拉荷馬州位於美國中南部的達拉斯北方，人口排名全美50州的第27名，由於地點特殊，因此擁有全美最多原住民人口。除此之外，奧克拉荷馬的美式足球與籃球都相當熱門。

根據美國富比世數據統計，本季雷霆的球隊價值排名全聯盟第19名，但與上季相比成長幅度達22%，且市場價值可達聯盟第10名，品牌價值則有聯盟第12，整體排名莫約聯盟中庸並未太低。

▼雷霆喬治 。（圖／達志影像／美聯社）