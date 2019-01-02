亞足賽／菲律賓「歸化大軍」連五場不勝　陸媒：難有作為

▲菲律賓男足熱身連五不勝。（圖／取自AFC）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在6日於阿聯展開，首度參賽的菲律賓為此特別找來「歸化大軍」以及世界級瑞典籍總教練艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)，就為了能一爭佳績，不過近日菲律賓的戰績卻連五場不勝，也讓陸媒分析，菲律賓預計很難在亞洲盃有所作為也無法威脅大陸。

在亞洲盃前，菲律賓先迎接了鈴木盃(東南亞錦標賽)，在小組賽中以3比2擊敗東帝汶後，就沒再嚐過勝利的滋味，先後以1比1戰平泰國、0比0逼平印尼，接著就迎來了對戰越南的三連敗，主客場均以1比2不敵越南後，近日又在一場「教學賽」終以2比4吞敗。

之所以稱為教學賽，是因爲菲律賓與越南這場比賽並非正規上下半場各45分鐘的比賽，而是分為三節，每節30分鐘，讓雙方能各自選用不同陣容應戰練習，而菲律賓雖然每節都換陣容努力追趕，但仍以2比4吞敗，一個月內三度敗給越南。

菲律賓在鈴木盃後先放了球員的假，直到12月28日才開始集訓，再加上英超主戰門將埃瑟里奇(Neil Etheridge)缺席，戰力大傷，陸媒分析，和大陸同組的菲律賓沒有系統的訓練，整體備戰也不如其他隊，預計在亞洲盃難有作為。