爆米花／新北狂攻猛打中斷崇越7連勝　合庫戰績衝第一

▲爆米花聯盟崇越。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟2日在高雄澄清湖球場進行3場賽事，新北市11比9擊敗崇越隼鷹，崇越7連勝中斷，合庫5比3擊退台北興富發。

新北先發打線全員安打，全場17支安打擊沉崇越隼鷹，首局就添3分打開攻勢，5局上陳俞翔2分彈助威，黃裕翔、劉任傑演出猛打賞。高楚威投5.2局失3分責失拿下勝投。

台北興富發原以1比0領先，合庫4局下扭轉局勢，陳智輝、許誌峰安打追平，吳松勳高飛犧牲打及楊先賢二壘安打各帶1打點，反以3比1領先，興富發6局上靠羅堃二壘安打追回1分，8局上何昱德安打追追平。合庫8局下利用投手控球不穩丟3保送，陳智輝適時安打送回超前2分獲勝，王政浩精彩救援1.1局奪勝投。合庫奪得第15勝有4敗，崇越15勝但2日吞第5敗，因此合庫躍升戰績第一。

台壽保與綺麗珊瑚激戰到8局仍以1比1平手，台壽保9局上反攻，潘俊宇適時安打超前1分，逼得綺麗珊瑚換投，但黃明真高飛犧牲打再下一城，9局下許吉仁關門雖遇亂流失1分，仍驚險守住領先，最終台壽保就以3比2獲勝。

目前戰績排行如下，合庫、崇越、新北市、台電、台南市、台北興富發、臺中台壽保、綺麗珊瑚、桃園航空城。