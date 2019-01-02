中日會長盃／台日青少棒交流互惠　桃市新明、南關東奪冠

▲中日會長盃，桃市新明奪台灣組冠軍。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

第16屆中日會長盃邀請賽2日落幕，來自日本9個地區的聯隊與台灣球隊進行交戰，最後日本冠軍由南關東以全勝、積分30分拿下，台灣冠軍則是桃市新明。

本次來台的南關東球隊，是從區域聯盟中2千5百名球員中，選出30位菁英，實力相當堅強；東關東則是從預賽中選出菁英球員匯集而成，且球員大多以台灣學籍國三的球員為主，身材和比賽經驗都較為出色，積分27分拿下亞軍。

至於日本組的季軍競爭也相當激烈，信越隊與關西隊積分同樣為19分，不過信越以總失分42分略勝東北隊的45分拿下季軍。台灣組部分，新明是唯一突破20分的球隊，以21分拿下冠軍。亞軍則是新北二重以積分15分、總失分36分收下，接下來3、4名分別為高市大仁和東大體中。

為期5天的賽程，面對日本各地區聯隊的挑戰，球員們也學習到日本野球精神，不少投手藉由這次球賽發現，日本球員打擊時「棒子相當黏」，意味著在兩好球後，較不容易解決打者，也紛紛提出需要再多練幾顆決勝球來解決打者。

另外，台灣多數參賽球隊正利用盃賽積極調整陣容，以備戰3月到來的硬式聯賽。桃市新明總教練黃湋志提到，「能和日本球隊一起比賽，讓我們的球員知道自己還有哪裡不足，守備上的處理也相當扎實。」

目前台灣大多數球隊仍處於訓練期，像是7連不勝的嘉縣民和也在這次比賽中學到不少經驗。總教練蘇茂松說到，「剛好這次的比賽讓他們感受一下比賽的張力，希望他們利用機會，多多學習、磨練。」

除了球員從比賽中學習，教練團也能利用比賽觀察國外球隊戰術的運用，新北二重總教練邱仕騰談到，「球員學習，年經教練也可以趁機學習，讓他們在盃賽實際作戰，也可以觀察日本隊的想法，互相交流一下。」

台灣組球隊排名

第一名 桃市新明(積分21)

第二名 新北二重(積分15，總失分36)

第三名 高市大仁(積分15，總失分46)

第四名 嘉縣東石(積分12，總失分56)

第五名 台東東體(積分12，總失分57)

第六名 北市大理(積分10)

第七名 高市美濃(積分6)

第八名 嘉市民生(積分5)

第九名 中市西苑(積分4)

第十名 嘉縣民和(積分1)

日本組球隊排名

第一名 南關東(積分30)

第二名 東關東(積分27)

第三名 信越(積分19，總失分42)

第四名 東北(積分19，總失分45)

第五名 關西(積分18)

第六名 北關東(積分16)

第七名 東東京(積分15)

第八名 西東京(積分13)

第九名 北海道(積分7)

▲中日會長盃，南關東日本組冠軍。（圖／學生棒聯提供）