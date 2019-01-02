運動雲

> >

中日會長盃／台日青少棒交流互惠　桃市新明、南關東奪冠

ETtoday運動雲

▲中日會長盃，桃市新明、南關東。（圖／學生棒聯提供）

▲中日會長盃，桃市新明奪台灣組冠軍。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

第16屆中日會長盃邀請賽2日落幕，來自日本9個地區的聯隊與台灣球隊進行交戰，最後日本冠軍由南關東以全勝、積分30分拿下，台灣冠軍則是桃市新明。

本次來台的南關東球隊，是從區域聯盟中2千5百名球員中，選出30位菁英，實力相當堅強；東關東則是從預賽中選出菁英球員匯集而成，且球員大多以台灣學籍國三的球員為主，身材和比賽經驗都較為出色，積分27分拿下亞軍。

至於日本組的季軍競爭也相當激烈，信越隊與關西隊積分同樣為19分，不過信越以總失分42分略勝東北隊的45分拿下季軍。台灣組部分，新明是唯一突破20分的球隊，以21分拿下冠軍。亞軍則是新北二重以積分15分、總失分36分收下，接下來3、4名分別為高市大仁和東大體中。

為期5天的賽程，面對日本各地區聯隊的挑戰，球員們也學習到日本野球精神，不少投手藉由這次球賽發現，日本球員打擊時「棒子相當黏」，意味著在兩好球後，較不容易解決打者，也紛紛提出需要再多練幾顆決勝球來解決打者。

另外，台灣多數參賽球隊正利用盃賽積極調整陣容，以備戰3月到來的硬式聯賽。桃市新明總教練黃湋志提到，「能和日本球隊一起比賽，讓我們的球員知道自己還有哪裡不足，守備上的處理也相當扎實。」

目前台灣大多數球隊仍處於訓練期，像是7連不勝的嘉縣民和也在這次比賽中學到不少經驗。總教練蘇茂松說到，「剛好這次的比賽讓他們感受一下比賽的張力，希望他們利用機會，多多學習、磨練。」

除了球員從比賽中學習，教練團也能利用比賽觀察國外球隊戰術的運用，新北二重總教練邱仕騰談到，「球員學習，年經教練也可以趁機學習，讓他們在盃賽實際作戰，也可以觀察日本隊的想法，互相交流一下。」

台灣組球隊排名

第一名 桃市新明(積分21)
第二名 新北二重(積分15，總失分36)
第三名 高市大仁(積分15，總失分46)
第四名 嘉縣東石(積分12，總失分56)
第五名 台東東體(積分12，總失分57)
第六名 北市大理(積分10)
第七名 高市美濃(積分6)
第八名 嘉市民生(積分5)
第九名 中市西苑(積分4)
第十名 嘉縣民和(積分1)

日本組球隊排名

第一名 南關東(積分30)
第二名 東關東(積分27)
第三名 信越(積分19，總失分42)
第四名 東北(積分19，總失分45)
第五名 關西(積分18)
第六名 北關東(積分16)
第七名 東東京(積分15)
第八名 西東京(積分13)
第九名 北海道(積分7)

▲中日會長盃，桃市新明、南關東。（圖／學生棒聯提供）

▲中日會長盃，南關東日本組冠軍。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 中日會長盃新明
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

熱門新聞

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

大聯盟寒冬超過200球員沒頭路　僅6人獲複數年合約

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

水手4年5600萬簽菊池雄星　將為凱戈新合約帶來衝擊？

BWF精選年度五大好球　戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

3年傷缺289場　洋基1年底薪簽痛痛游擊手托洛威斯基

讀者回應

﻿

最新新聞

1金控劉炳良調任悍將行銷業務部長

2統一獅挑選新洋投　不會考慮洋砲

334歲吳巧貞退休沒時間表

4談薪沒結果　劉志威：開訓前公布部分

5體能教練朱偉銘2日向富邦報到

熱門新聞

1前HBL球星　遭爆騙財

2大聯盟寒冬　僅6人獲複數年合約

3兄弟洋將底定、富邦差一人　獅猿還在簽

4水手簽菊池　影響凱戈新合約？

5戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366