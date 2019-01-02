讚戴資穎大師級假動作　印度15歲天才少女盼多看她比賽學習

▲羽球年終賽,女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎的傑出表現，也為他帶來世界各地許多球迷，其中印度在頭號女單辛度(P. V. Sindhu)以及塞娜(Saina Nehwal)的好表現後，目前又出現一位15歲新星Tanya Hemanth，同樣很擅長假動作，而且非常欣賞戴資穎的球技，希望從她的比賽學習到更多。

說到印度女單，一定會提到頭號女單辛度，雖然被稱為是悲情老二的命運，不過穩定表現，讓他世界排名始終在前5，加上終於在2018年年終總決賽度奪冠，也成為印度羽球史上的第一人；、塞娜更是印度第一位登頂球后的選手。

不過現在Tanya Hemanth的出現，將再給印度羽壇新的火花，擅長使用假動作的他，越級挑戰U19賽事，並在2018年9月杜拜羽球國際挑戰賽，擊敗大會第一種子順利奪冠，「我還有很多地方要進步，像是耐力比較不足，在未來挑戰更高階的比賽會相當吃力。」

Tanya Hemanth提到，「對於能夠奪冠很艱難，但也感到很開心。」更特別說到戴資穎，「他的假動作是大師等級的，而且很愛他在壓力之下展現強大的實力，給我很大的激勵，看到他的比賽能夠學到更多東西。」教練Krishna Kumar也很讚許他的假動作和控球能力，相信未來能更進步。

▼ 丹麥公開賽,女單冠軍戴資穎,亞軍印度塞娜。（圖／CFP）