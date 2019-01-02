NBA剝削女教練？　WNBA球員托利弗執教一季拿1萬美元

▲ WNBA球員托利弗兼任巫師助理教練。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NBA傳出剝削教練？ 巫師隊本季聘請WNBA華盛頓神秘的球員托利弗（Kristi Toliver）擔任助理教練，成為首位具有NBA教練身份的現役WNBA球員。不過與一般教練數十萬的年薪相比，托利弗本季的薪水竟然只有1萬美元，相當於台幣30萬元。

托利弗的父親為NBA裁判，她就讀馬里蘭大學時曾在2006年拿過全國冠軍，10年後還幫助洛杉磯火花在WNBA奪冠。托利弗長久以來都希望能夠執教，本季成為巫師的助理教練。只不過她的薪資和其他同儕天差地遠，竟然只有1萬美元。

「這是個非常不容易的決定，我分析過優點和缺點。好處是我能好好休息，這是我最近10年第一次不用一整年都在打球，不用到海外其他聯盟征戰。但這樣的選擇也帶來財務負擔，但這是個非常讓人感到興奮的機會。我希望好好利用這次機會待在家，持續接觸球賽，和世界最頂尖的球員和教練合作。」

不過這樣的低薪，出自華盛頓巫師和神秘的老闆同為李奧希斯(Ted Leonsis)，而NBA認定托利弗休季期間擔任助理教練的薪水，只能從WNBA球隊支付球員季外工作的5萬美元額度中支出。而此項條款為確保WNBA球隊競爭公平性。

「聯盟的各項規定和CBA並沒有顧慮到一位WNBA球員，能夠同時又是一位NBA教練。我們很樂意成為第一個改變規則的先鋒，托利弗是我們團隊重要的一員。」李奧希斯說。此外WNBA球員工會執行長傑克森(Terri Jackson)也表示，將會對此案件展開協商討論。