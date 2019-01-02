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亞足賽／世界盃爆紅大迫勇也　新星堂安律入陣日本問鼎第五冠

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▲▼亞足賽,亞洲盃,日本男足,堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男足,堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃即將在6日登場，其中最成功的球隊，莫過於四屆冠軍的日本，本次以新生代藍武士陣容出征，加上新任主帥森保一上任後還維持不敗戰績，陣中有帶領俄羅斯世界盃的大迫勇也、原口元氣等人，再搭配上新生代的堂安律、南野拓實等人。

日本國家隊在本屆俄羅斯世界盃，16強賽對上比利時的比賽，一度要創造歷史，可惜最後30分鐘沒能頂住遭到絕殺，這一役之後長谷部誠、本田圭佑等人宣布離開國家隊，緊接著由森保一接掌兵符後，日本進行新舊磨合的階段，熱身賽至今5戰不敗。

而本屆亞洲盃23人名單中，有經驗豐富的吉田麻也、長友佑都、柴崎岳等帶領著新秀們，《Foxsport》選出的關鍵球星為大迫勇也，在國家隊中屬於大器晚成，可說是在俄羅斯世界盃一戰成名，是日本陣中的關鍵人物，對戰哥倫比亞頭槌拿下致勝一球，賽後被國際足聯選為該場比賽的最佳球員，身材雖然比較纖細，但敢於和比利時門將碰撞，未來還能繼續茁壯，問鼎金靴獎。

而受到關注的年輕球員，則是選擇了目前效力荷甲格羅寧根的堂安律，年僅20歲的堂安律，在森保一上任後被選進國家隊，目前出賽3場打進1顆進球，作為進攻中場，速度和技術上都是防守不可或缺的角色，由於香川真司、乾貴士等球員未入選，讓這批年輕球員有機會先發上陣。

▼大迫勇也。（圖／路透社）

▲大迫勇也。（圖／路透社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓朝鮮日本阿聯
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