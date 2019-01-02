運動雲

> >

亞足賽／朝鮮進球王鄭日冠　領軍新秀義甲20歲小將韓光成

ETtoday運動雲

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,朝鮮鄭日冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 朝鮮鄭日冠。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃即將在6日登場，其中朝鮮為了力拼暌違39年再度小組出線而來，陣中受矚目的莫過於效力於義甲卡利亞里的韓光成、以及效力Raiffeisen超級聯賽盧塞恩的鄭日冠，2大旅歐球員領軍，朝鮮第一場比賽將對上沙烏地阿拉伯。

朝鮮隊曾在今年11月來台進行東亞盃第二輪賽事，當時由國腳金永峻率隊來台，打出2勝1平的成績，但總戰績不敵香港，無緣能進入決賽圈，緊接著備戰亞洲盃，仍由金永峻擔任主帥，朝鮮在亞洲盃的最佳成績是1980年的殿軍，本次也為再拼出線而來，並選出完整陣容一拼。

《Foxsport》特別選出了朝鮮陣中的關鍵球星，當然就是26歲鄭日冠，這幾年來一直扛起球隊的進攻重心，在國家隊中出賽62場取得38進球，也是球隊進球王，2010年也被亞足聯選為年度最佳年輕球員，此後也吸引歐洲球隊關注，目前被借到Swiss Challenge League的韋爾。

而年輕新星莫過於年僅20歲的韓光成，第一次披上國家隊戰袍是在2017年，2019年亞洲盃資格賽也有參賽，被譽為是朝鮮近年來最有才華的選手，國家隊將希望寄託在他身上，早在17歲就在意甲卡利亞里踢球，並在對上巴勒摩時替補上場，也是朝鮮第一位在義甲出賽且進球的球員，目前被借調至意乙佩魯賈。

▼韓光成。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,朝鮮韓光成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃北韓朝鮮
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

熱門新聞

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

大聯盟寒冬超過200球員沒頭路　僅6人獲複數年合約

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

水手4年5600萬簽菊池雄星　將為凱戈新合約帶來衝擊？

揮18拳爽拿2.7億每秒賺近200萬！梅威瑟：打得好開心

爆打到哭！日本超新星挑戰五月天　140秒就舉白旗投降

讀者回應

﻿

最新新聞

1美專家：只有詹皇能擊敗勇士

22018最怪的5種受傷方式

3巴特勒想在35歲結束籃球生涯

4本屆亞洲盃足球賽十大球星(下)

5謝淑薇直落二前奧運金牌普伊格

熱門新聞

1前HBL球星　遭爆騙財

2大聯盟寒冬　僅6人獲複數年合約

3兄弟洋將底定、富邦差一人　獅猿還在簽

4水手簽菊池　影響凱戈新合約？

5梅威瑟18拳爽拿2.7億每秒近200萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366