亞足賽／朝鮮進球王鄭日冠　領軍新秀義甲20歲小將韓光成

▲ 朝鮮鄭日冠。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃即將在6日登場，其中朝鮮為了力拼暌違39年再度小組出線而來，陣中受矚目的莫過於效力於義甲卡利亞里的韓光成、以及效力Raiffeisen超級聯賽盧塞恩的鄭日冠，2大旅歐球員領軍，朝鮮第一場比賽將對上沙烏地阿拉伯。

朝鮮隊曾在今年11月來台進行東亞盃第二輪賽事，當時由國腳金永峻率隊來台，打出2勝1平的成績，但總戰績不敵香港，無緣能進入決賽圈，緊接著備戰亞洲盃，仍由金永峻擔任主帥，朝鮮在亞洲盃的最佳成績是1980年的殿軍，本次也為再拼出線而來，並選出完整陣容一拼。

《Foxsport》特別選出了朝鮮陣中的關鍵球星，當然就是26歲鄭日冠，這幾年來一直扛起球隊的進攻重心，在國家隊中出賽62場取得38進球，也是球隊進球王，2010年也被亞足聯選為年度最佳年輕球員，此後也吸引歐洲球隊關注，目前被借到Swiss Challenge League的韋爾。

而年輕新星莫過於年僅20歲的韓光成，第一次披上國家隊戰袍是在2017年，2019年亞洲盃資格賽也有參賽，被譽為是朝鮮近年來最有才華的選手，國家隊將希望寄託在他身上，早在17歲就在意甲卡利亞里踢球，並在對上巴勒摩時替補上場，也是朝鮮第一位在義甲出賽且進球的球員，目前被借調至意乙佩魯賈。

▼韓光成。