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SBL／史詩級25分、20助攻　林韋翰生涯首獲單週最佳球員

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▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

▲林韋翰對台銀砍25分、20助攻，獲選第七週單週最佳球員。（圖／籃協提供 以下同）

體育中心／綜合報導

SBL在1日公佈第7週單週最佳球員，裕隆當家控衛林韋翰在28日面對台銀傳出歷史紀錄的20次助攻並且砍下生涯新高25分，成為歷史第4位本土球員單場雙二十，更是歷史唯一得分、助攻雙二十，幫助球隊拉出5連勝高峰在SBL征戰了8季生涯首次獲獎。

新竹體育館28日裕隆面對台銀，上季助攻王林韋翰上半場就狂砍18分、12助攻，刷新現任富邦勇士助教吳永仁保持的10次半場最多助攻歷史紀錄，全場豪取25分、20助攻，超越桑德斯（Jonathan Sanders）在第7季所寫下的17次助攻歷史紀錄，並且成為田壘、曾文鼎、周伯勳之後第4位本土雙二十，更是歷史唯一靠著助攻拿下雙二十的球員。

林韋翰上週兩場比賽場均19分、15助攻、3抄截的搶眼表現是裕隆5連勝的大功臣，獲得第7週單週最佳球員的肯定。而本週其他球員出色表現包括台啤主控蔣淯安，傷癒復出在30日面對璞園第四節連砍17分、單場25分進帳幫助球隊上演22分落後驚天逆轉，2場比賽場均17.5分、7助攻。

林韋翰表示，打了8個賽季終於拿到單週最佳球員真的很開心，但更要感謝球團的每個人，謝大家努力付出，才能夠幫他奪得這個獎項。

▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

關鍵字： 裕隆林韋翰SBL
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