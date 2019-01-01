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中日會長盃／U12見過大場面　許嘉勤、韓碩恆投捕成長　

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▲中日會長盃，東體許嘉勤(左)、韓碩恆(右)。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中日會長盃，東體許嘉勤(左)、韓碩恆(右)。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

台東體中許嘉勤國中首度先發，投6局失7分，一度成為敗投，不過捕手搭檔韓碩恆三壘安打幫他逆轉打回勝投，韓碩恆還稱讚他，「變化球投得很好多。」兩人都在2017年參加U12世界盃，見過大場面，展現抗壓性繳出好表現。

許嘉勤以蹲捕為主，國中生涯首次先發登板就對日本隊，他坦言，「有隊友幫忙才能拿勝投，保送太造成失分，本來以為只能投4局，很緊張，後面有點手開掉。」

東體總教練陳峰岳則說，「最後領先時，讓許嘉勤續投6局，用意是給他一個功課，守住勝利。他的決勝球沒有投出來，導致一直被日本打者破壞。」許嘉勤過去都以後援為主，代班先發就拿勝投，歸功於韓碩恆當捕手引導，韓碩恆則說，「他變化球投得不錯。」

回到本行捕手的話題，許嘉勤提到，升國中後捕手守備有再進步，特別是加快傳二壘的動作。他最喜歡蹲捕接韓碩恆的球，「因為接到他的球瞬間聲響很好聽。」

韓碩恆敲出帶回勝利打點的三壘安打，他透露，「日本投手投得準又很穩，那個打席球進來好球帶就打。」他此戰敲出2安打帶回3打點，打擊找到節奏感有進步，國一到國二都扛中心打線也不會有壓力，「因為學長加持，他們都要我輕鬆打不要想太多。」

除了投、捕之外，韓碩恆還能勝任三壘手和一壘手，不過他說，「最喜歡當投手，想要三振對手，更想先發看看，把局數吃完拿完投勝。」

這批台東體中陣容，韓碩恆、許嘉勤、陽益政、陽念祖和劉彥宇都經過2017年U12世界盃的洗禮，見過大場面讓他們在國中軟式拿下冠軍，教練團透過這次會長盃，想讓整體戰力透過與日本球隊交手再增加比賽經驗。

關鍵字： 中日會長盃台東體中許嘉勤
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