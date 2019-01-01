中日會長盃／胡耀恩完投勝　大仁擊敗西東京勝率回5成

▲中日會長盃高市大仁第3勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

中日會長盃元旦早上8點首戰開打，高市大仁迎戰西東京，胡耀恩完投7局失1分領軍，以2比1獲勝，拿下第3勝，目前3勝3敗。

大仁由隊長胡耀恩扛先發，首局隊友失誤守住危機，2局上大仁開啟攻勢，蔡友松安打後靠張士綸安打推進上三壘，並利用對方暴投跑回1分，胡耀恩2局下挨三壘安打失1分被扳平為1比1。

關鍵4局上，陳偉恩安打並盜上二壘，發動盜壘時，西東京捕手傳球失誤，趁勢跑回超前分。胡耀恩完投7局表現精彩，用109球，飆5次三振，失1分，拿下勝投。

大仁教練陳宗世表示，「透過比賽累計經驗，讓球員看到日本精神，台灣球員欠缺的是戰術執行力，這場比賽應該能5比1，但只贏1分。胡耀恩投出90分的表現，除了4局與6局無人出局投保送讓對方上壘外，控球與投球節奏提升許多。」胡耀恩扮投打二刀流，不只演出完投勝還敲出二壘安打，本屆比賽還曾有單場4安打的猛打賞。

元旦首場比賽大仁國中也許下新年願望，胡耀恩希望即將到來的國中硬式聯賽能打進全國賽，蔡友松想再投完投勝，還想投到140公里，也有人打趣地說，「再跨年一次」，引來隊友一陣歡笑。

▲中日會長盃高市大仁胡耀恩完投勝。（圖／記者楊舒帆攝）