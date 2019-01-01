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日職／吉田輝星夢想藍圖　25歲結婚、28歲挑戰大聯盟

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▲吉田輝星。（圖／記者楊舒帆攝）

▲吉田輝星。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2019年開始的第一天，《日刊體育》專題報導吉田輝星野球人生的夢想藍圖，17歲的吉田今年將在日本火腿展開日職第一年生涯，25歲規劃結婚，28歲挑戰大聯盟。

吉田輝星高中時期是金足農拿下夏季甲子園亞軍的王牌，獲得火腿第一指名，今年首要目標是拚職棒一軍首勝，過去日本火腿隊的高中畢業菜鳥中，2005年達比修有，2013年大谷翔平都是吉田輝星追逐的目標。2020年則是期待東京奧運。

20歲日職第三年春天參加WBC經典賽，吉田說，「穿上日本隊球衣的決心很強烈。」而這一年的球季則是要挑戰最多奪三振，吉田說，「比起最多勝，更想爭取「最多奪三振」的三振王，如果順利進到先發輪值的話會有機會。」21歲職棒第四年爭取開幕戰先發投手，22歲火腿新球場開張，繼續開幕戰先發。

25歲的日職生涯第8年，吉田輝星想在這一年結婚，「可以的話，想讓孩子能看到我在職棒的全盛時期。」26歲期待第一個孩子誕生，希望是女兒。

吉田輝星27歲的目標是拿到日職投手最高稱號的澤村賞，隔年則是完全比賽，接著28歲挑戰大聯盟。吉田輝星說，「大聯盟是所有球員期望去挑戰的舞台，我自己也不急，在日本幫球隊和自己拿下『日本一』後，會想挑戰一下。」

關鍵字： 日職吉田輝星
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