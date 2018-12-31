金塊莫瑞腳扭靠腎上腺素飆46分　「想再多砍幾場」

▲金塊莫瑞。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）於30日對戰太陽大砍46分，這已是他本季第二次拿下40分以上的分數，而他賽後向《丹佛郵報》透露，他其實該場腳踝嚴重扭傷，他是靠著腎上腺素激發才持續火燙表現，他更希望可靠這樣表現再多轟幾次40+的分數。

莫瑞表示，「不騙你們，我腳踝很不舒服，我甚至盡量不要做太大的動作，因為我投籃需要靠腳來發力，但隨著比賽的進行，我的腎上腺素好像開始飆升，最後也發揮作用了。」

莫瑞本季三分球並不是特別火燙，三分球命中率為33%，而他於22日、26日出戰快艇與馬刺的比賽中他甚至只繳出不到20%的三分命中率，但他隨即在28日再度飆出57%的三分球命中率並砍下31分，而在出戰太陽拿下46分的比賽中，他全場更投11中9飆出81%的命中率。

莫瑞也坦言，三分不穩定是他最大的罩門，但他也期待著自己能蓄勢待發，他表示，「這是我最大的威脅，但不會有太多次，若開始不準，我會知道我將再次大爆發，就像這場46分的比賽一樣，飆進更多分數。」

加拿大籍的莫瑞，2016年由名校肯塔基大學（University of Kentucky）投入選秀，金塊於第一輪第7順位挑選中他，他在新秀賽季就入選新秀第二隊，並在新秀挑戰賽中拿下MVP，本季是他第三個賽季，他場均繳出18.6分、4.6籃板、4.9助攻，三項數據都為生涯新高，他的好表現也是金塊本季突飛猛進寫下23勝11敗排名西區第一的主要原因。

▼金塊戰績目前排名西區第一。（圖／CFP）