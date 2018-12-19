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約基奇32分擊獨行俠　金塊創隊史最佳開季返西區首位

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▲▼約基奇（Nikola Jokic）,莫瑞（Jamal Murray）。（圖／CFP）

▲金塊後衛莫瑞（左）、中鋒約基奇。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊19日迎戰獨行俠，「小丑」約基奇（Nikola Jokic）繳出32分、16籃板、4助攻，莫瑞（Jamal Murray）也攻下22分、15助攻，金塊更於末節最後5分鐘連續送出3次阻攻重擊獨行俠，加上金塊共7人繳出12分以上得分，終場金塊就以126比118擊敗獨行俠，金塊收下4連勝後也締造主場7連勝，更寫下創隊42年以來最佳的21勝9敗戰績，也以0.5場勝差擠下勇士重返西區第一。

上半場獨行俠雖然飆出62%三分球命中率且投進10顆三分球，但籃板卻大幅落後金塊11個，且金塊約基奇獨砍22分，萊爾斯（Trey Lyles）也攻下13分，中鋒普朗李（Mason Plumlee）更在半場結束前一人推進前場上籃放進2分，金塊也因此取得5分領先進入下半場。

 ▲金塊約基奇攻下32分、16籃板、4助攻。

第三節金塊再以一波14比0攻勢將分差擴大至10分進入決勝節，決勝節最後5分鐘金塊領先9分，獨行俠馬休斯（Wesley Matthews）試圖單打莫瑞卻遭他火鍋伺候，莫瑞隨即發動一人快攻推進前場以歐洲步取下2分，隨後約基奇與普朗李再賞獨行俠2記火鍋，獨行俠連遭重挫攻勢不濟，終場也以8分敗給金塊。

金塊約基奇繳出32分、16籃板、4助攻，莫瑞繳出22分、7籃板、15助攻，赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）、普朗李、莫里斯（Monte Morris）、畢斯利（Malik Beasley）、萊爾斯等替補球員也全數得分上雙。

獨行俠巴恩斯（Harrison Barnes）攻下30分，唐西奇（Luka Doncic）攻下23分、6籃板、12助攻，馬休斯則有14分。

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲獨行俠後衛唐西奇。（圖／CFP）

關鍵字： 約基奇莫瑞獨行俠金塊NBA
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