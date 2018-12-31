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中日會長盃／國三陳彥廷球速增13公里　日本信越按讚

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▲中日會長盃，新明陳彥廷、黃冠倫、曾子祐。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中日會長盃，新明陳彥廷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

中日會長盃青少棒賽31日賽事，新明國中與日本信越交手，陳彥廷6局好投壓制，率隊以4比0獲勝。

新明打線首局就突破信越，曾子祐安打開啟攻勢，2出局後黃冠倫、呂東翰、田子杰、李晉維4安打連線攻下3分，靠對方守備失誤上壘後，王勇傳、黃冠倫安打再添2分。

新明打線被信越第2任左投織茂秀喜大幅度曲球壓制，僅在5局下靠黃保羅二壘安打攻下1分，但靠著陳彥廷投6局，僅被敲3安打，飆3K，好投壓制之下，領軍拿下勝利。

新明總教練黃湋志表示，「陳彥廷城市盃曾被日本名古屋隊打爆，這場比賽球速丟出來，控球好，把球壓在邊邊角角，打擊把握前2局，2出局後李晉維安打掃2分關鍵，日本第2任左投有點藏球的姿勢，曲球掉很大。」陳彥廷全場壓制信越，信越監督依田功也稱讚新明實力好，讓第一次來台的他嚇一跳，「投手很厲害，直球很快，控球也很好。」

陳彥廷從彰化縣東山國小畢業後就讀新明國中，受跨縣市限制與黃勇傳及蔡伯亘都能解禁參加聯賽，透過盃賽磨練，陳彥廷此戰繳出好投，他表示，「變化球比較丟不進去，直球有自信，練了變速球、曲球，還想練指叉球。」

陳彥廷坦言沒有偶像，想要突破自己，去年年底球速125公里，今年已經投到138公里，他為自己設目標要投到145公里。陳彥廷也是隊上第3棒，不過他較喜歡擔任投手，「因為三振別人很快樂。」

▲中日會長盃，新明陳彥廷、黃冠倫、曾子祐。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中日會長盃，新明黃冠倫猛打賞。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 中日會長盃曾子祐陳彥廷
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