亞足賽／朝鮮門將李明國領銜23人名單　9人曾來台踢東亞盃

▲東亞盃,朝鮮國家隊。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月6日於阿聯開踢，其中曾拿過殿軍的朝鮮除了沿用東亞盃主帥金永峻外，日前也公布了23人大名單，其中有幾位球員11月時都曾來台灣踢東亞盃，雖然最後無能晉級決賽圈，力拼在亞洲盃暌違39年再度小組出線。

朝鮮隊曾在今年11月來台進行東亞盃第二輪賽事，當時由國腳金永峻率隊來台，打出2勝1平的成績，但總戰績不敵香港，無緣能進入決賽圈，緊接著備戰亞洲盃，仍由金永峻擔任主帥，朝鮮在亞洲盃的最佳成績是1980年的殿軍，本次也為暌違39年再度小組出線而來。

▼東亞盃,中華vs朝鮮。

朝鮮23人大名單如下：

門將：李明國、李光一、申赫

後衛：姜功哲、金哲範、沈賢鎮、金聖基、張國哲

中場：樸成哲、尹日光、李榮直、李恩哲、李永哲、樸明成、鄭日冠、明車鉉、金國範

前鋒：金有成、張億哲、姜國哲、安柄俊、崔柱成、宋今日

名單中有9名球員曾來台踢過東亞盃，包括曾入選奧運代表隊的頭號門將李明國、目前效力於4.25體育團金哲範、沈賢鎮、金有成，還有曾效力火炬體育團的張國哲、效力日本J2東京綠茵的李榮直、現效力Raiffeisen超級聯賽盧塞恩的鄭日冠等人。

金有成曾在東亞盃第一戰對上蒙古時破門、張國哲則是在對上中華隊時，於第78分鐘進球，鄭日冠則在對上蒙古和中華隊時都各進一球。

▼主帥金永峻。