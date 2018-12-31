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中日會長盃／王柏融來北海道　青少棒監督：幫火腿奪冠

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▲中日會長盃，北海道隊監督渡邊匠(左)與副團長高氏千秋(右)。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中日會長盃，北海道隊監督渡邊匠(左)與副團長高氏千秋(右)。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

中日會長盃青少棒賽舉辦多年，北海道隊監督渡邊匠來台交流，賽前還拜訪桃園市，對於「柏融大王」即將在新球季加入北海道日本火腿隊，他開心地說，「希望他能幫火腿隊奪冠！」

北海道隊從1200人選拔出18位球員來台參賽，渡邊匠盛讚台灣球隊實力好，尤其他深知新明國中是頂尖隊伍，認為他們整體實力很強，他還透露出發來嘉義比賽前，曾到桃園市拜訪新明國中。

原來渡邊匠就職於北海道惠庭市的企劃振興部，職務為宣傳科長，他擔任惠庭市Little Senior青少棒球隊的監督，渡邊匠表示，「我們跟桃園市是姊妹市，所以有先到桃園交流，去年來比賽時認識了新明國中總教練黃湋志，我跟他是好朋友。」黃湋志則說，「渡邊教練很熱情，我們邀請北海道隊先來學校走走。」

桃園在地職棒球隊Lamigo桃猿培育出的好手王柏融，將於2019年球季加入日本火腿隊，渡邊匠表示，「王柏融打擊實力很好，希望他能幫助火腿隊拿下冠軍。」語畢後他還興奮地秀出手機上桃園棒球場的照片，分享他曾到訪過王柏融的主場。

▲中日會長盃，北海道隊與西苑比賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中日會長盃，北海道隊與西苑比賽。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 中日會長盃北海道
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