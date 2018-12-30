狀元艾頓砍33分創生涯新高　約基奇面前狂抓10進攻籃板

▲太陽狀元艾頓(DeAndre Ayton)此戰繳出生涯新高。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

太陽隊狀元艾頓(DeAndre Ayton)在今(30)日面對金塊的比賽，完全不懼怕與他對位的約基奇(Nikola Jokic)，在第二節單節13投12中攻下24分，最後繳出生涯新高的33分另抓下10顆進攻籃板，但金塊莫瑞(Jamal Murray)不受昨日腳踝扭傷，攻下47分並飆進生涯新高的9記三分，讓金塊以122比118擊敗太陽。

金塊開賽就展現旺盛的進攻火力，因傷缺席8場的米爾塞普(Paul Millsap)在此戰復出，首節結束就取得20分領先，第二節則完全成了艾頓的個人秀他攻下太陽在本節比賽的前18分，並且頻頻抓下進攻籃板，最後單節攻下24分。創下太陽隊史菜鳥單節得分紀錄，24分的得分也可以排在太陽隊史第6。

▲艾頓今日精彩表現。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

雖然艾頓繳出兇猛表現，但太陽還是幾乎在整場比賽都處於落後，賽前三分命中率29.7%的莫瑞在此戰於三分線11投9中，約基奇雖然無法有效限制艾頓但仍繳出23分、8籃板、9助攻的全面數據，包含最後1分03秒的關鍵進球讓差距擴大到7分，金塊教練馬龍(Michael Malone)就說在比賽關鍵時刻只要球在約基奇手裡就會有好事發生。

本季新人王熱門人選的討論，大多圍繞在獨行俠唐西奇(Luka Doncic)身上，身為狀元的艾頓反而較少被注意到，本季艾頓場均可繳出16.8分10.9籃板的雙十成績，以新人來說非常不錯但是太陽目前戰績9勝28敗排名西區墊底，可能會是艾頓競爭新人王的一個不利因素。

▼約基奇(Nikola Jokic)和莫瑞(Jamal Murray)此戰表現精彩。（圖／CFP）