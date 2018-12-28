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太陽近7戰取5勝擺脫聯盟爐主　艾頓：我們正在崛起

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▲艾頓感謝恩比德表示要把他技術都偷走。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

西區墊底的太陽近期狀況非常火燙，過去7場比賽拿下了5場勝利，儘管勝場仍不到10場，但已經超越騎士擺脫全聯盟最爛的戰績，能有這樣的表現除了與賽程有關係外，陣中的雙核心艾頓(Deandre Ayton)與布克(Devin Booker)更是重要，對於目前球隊狀況艾頓也相當滿意，並認為太陽「正在崛起。」

鳳凰城在開季前28場比賽中僅拿下了4場勝利，但過去的7場比賽就贏了5場，場均得分則來到111.5排聯盟第7，場均失分107.1排聯盟第10，效率值+4.3也來到聯盟第7。而前一場戰勝魔術後，太陽主帥科科斯科夫(Igor Kokoskov)對球隊現況非常滿意，「我們過去一直在調整自己，並且找到能量和專注在比賽的心態，這並不容易。過去11天我們一直在客場作戰，這些比賽對我們來說很重要，我很高興我們找到了能量以及贏球的方式。」

能打出這樣的表現，也都仰賴布克和艾頓的發揮，7戰下來布克場均拿下30.7分，5.3籃板，8助攻；艾頓則貢獻18.4分，13.6籃板，1.3阻攻。艾頓對此表示，「在漫長的客場之旅7勝5敗，這很不可思議，我們邁出了很大一步。」

輸球是我們個人的問題，這讓我們非常難受。現在的媒體和外界對待我們方式，都讓我們很想去阻止。我們現在正在對抗全世界，當我們擁有這個心態的時候，我們更具有競爭性，我們把外界給我們的負能量轉換成對抗他們的力量，接下來我們會把剩下的賽準備好，因為我們仍想保持贏球的氣勢。現在我們正在崛起。

▲艾頓,巴格利。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽艾頓
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