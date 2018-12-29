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林子偉跑速每秒27.7呎排紅襪第5　大谷指定打擊跑最快

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▲紅襪林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪旅美好手林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

紅襪旅美好手林子偉衝刺速度有多快？根據大聯盟《baseball savant》數據資料，林子偉衝刺速度每秒27.7呎，在紅襪陣中排名第5，在內野手當中僅次於柏賈爾茲（Xander Bogaerts）。

根據《baseball savant》數據紀錄，雖然林子偉今年衝刺速度比以往慢，從去年的每秒28.4呎下滑到27.7呎，但依舊在陣中排名前段班，在紅襪陣中排第5名，最快的是貝茲（Mookie Betts）。

至於第一年挑戰大聯盟的日籍「二刀流」大谷翔平，跑速也是令人驚艷，平均每秒28.4呎，在天使隊陣中排名第4，而他則是全大聯盟指定打擊中速度最快的球員，值得一提的是，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）速度也飛快，平均每秒27.8呎排在指定打擊第2位。

如果不用守備位置區分，大谷翔平的跑壘速度在全大聯盟排在第118名，速度最快是雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）的每秒30.5呎，費城人快腿昆恩（Roman Quinn）、馬林魚席艾拉（Magneuris Sierra）以每秒30.2呎並列第2，第3名為白襪隊外野手恩格爾（Adam Engel）。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 林子偉紅襪天使大谷翔平
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