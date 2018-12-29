十大令人驚豔的初登板　大谷翔平「惡魔指叉球」最恐怖

▲大谷翔平。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網列出2018年初登板就讓人驚艷的十大新秀，其中天使「二刀流」大谷翔平的招牌「惡魔指叉球」也被評為重要的關鍵武器球，大聯盟打者面對該球路，55打數僅擠出2支安打，打擊率僅有0.360。

作為一年級生，大谷翔平本季雖因傷僅投51.2局，甚至明年有可能專職打者身份，但他的表現仍值得一提，其中他的「惡魔指叉球」是大聯盟今年公認最具破壞性的球路之一，打者基本上完全沒轍，更何況還要應付他的快速球以及滑球。

根據大聯盟官網的數據指出，大谷翔平的「惡魔指叉」讓對手揮空率高達55.8%，其中55打數中，只被敲出2支安打，包括1支二壘長打，製造35次三振，被長打率僅0.055。

除了大谷翔平之外，十大新秀投手還包括隊友安德森（Justin Anderson）、傳奇名捕I-Rod（Ivan Rodriguez）之子Dereck Rodriguez、光芒投手亞布洛（Ryan Yarbrough）、印地安人畢柏（Shane Bieber）、釀酒人右投佩羅塔（Freddy Peralta）、紅雀希克斯（Jordan Hicks）、印地安人伸卡球強投辛柏（Adam Cimber）、費城人多明尼奎茲（Seranthony Dominguez）、太空人瓦德茲（Framber Valdez）。