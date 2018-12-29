31次阻殺勇冠大聯盟　32歲拉克羅伊1年335萬加入天使

▲前運動家捕手拉克羅伊加入天使。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

上個球季丟出31次阻殺勇冠全聯盟的32歲老將捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy），29日確定以1年335萬的價碼加入天使，補足天使捕手陣容深度。

拉克羅伊上個球季效力運動家隊，和左投馬那（Sean Manaea）合作對紅襪完成無安打比賽。不過在今年球季後他拒絕運動家報價投身自由市場。天使沒能簽下拉莫斯(Wilson Ramos)和葛蘭達（Yasmani Grandal）後，先用較低的價錢簽下他。

曾經入選兩次明星賽，拉克羅伊上季打擊三圍.241/.291/.325，另有4轟和51打點。2014年他打擊率突破3成，和2016年敲出生涯最佳24轟的賽季曾入選明星賽。2018球季他31次阻殺在大聯盟排第一，阻殺率3成01在美聯排第四，2011年以來阻殺累計213次也是大聯盟最多。

天使的捕手陣容急需補強，另外兩名捕手史密斯(Kevan Smith)和布瑞席諾（Jose Briceno）的經驗較為不足，兩人加起來在大聯盟出賽蹲捕的場次僅有173場，拉克羅伊算是平價又好用的選擇。國外數據網站預估拉克羅伊的打擊狀況將在明年反彈，預測來到 .257/.322/.388並有6發全壘打。