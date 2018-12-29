被誤認成哈波　海盜大鬍子騙粉絲：我要跟洋基簽約

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

哈波（Bryce Harper）加盟洋基？原來這是海盜隊投手威廉斯（Trevor Williams）的一個玩笑話。日前威廉斯在用餐時，被店內服務生誤認為哈波，他也懶得多做解釋，直接騙服務生他要加入洋基，給服務生開了一個大玩笑。

威廉斯在推特上表示，「今晚我們的服務生以為我是哈波，所以當然我直接給他開了個玩笑，告訴他我準備要跟洋基簽約，他非常開心，因為他來自布朗克斯（洋基主場地區）。」

根據《New York Post》報導，哈波和馬查多（Manny Machado）兩位自由市場最大咖對於洋基的興趣都大於費城人，但馬查多才是洋基主要的追求目標，因自家外野手已經爆滿，總管凱許曼（Brian Cashman）已經表態不會爭取哈波。

凱許曼在冬季會議上向媒體表示，目前洋基外野已經擁有賈德納（Brett Gardner）、「法官」喬志（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）以及希克斯（Aaron Hicks）4人，砸錢補哈波的意義不大。

現階段洋基更需要的是內野手，需要能夠守遊擊、三壘的馬查多，來分擔休賽期動右肘Tommy John手術，確定缺席開幕戰的葛雷格里斯（Didi Gregorius）的壓力，同時能為內野帶來更靈活的調度。

▲海盜投手威廉斯（Trevor Williams）被誤認成哈波。（圖／達志影像／美聯社）

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