等待馬查多明年簽約　洋基先轉移目標鎖定3名後援

▲洋基計畫簽回後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場球星馬查多（Manny Machado）傾向為洋基效力，但在元旦之前都還不會做出決定，洋基也暫時把目標轉往牛棚補強，根據《Fancred Sports》報導，洋基一次鎖定了3名牛棚投手。

洋基鎖定的3名牛棚投手分別是歐塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zach Britton）和羅伯森（David Robertson），其中布里頓和羅伯森今年都為洋基效力，於休賽季才投身自由市場，吸引多支球隊網羅興趣，世仇紅襪也將兩人列入補強清單。

雖然洋基目前失去布里頓和羅伯森兩大牛棚戰力，但擁有查普曼（Aroldis Chapman）、貝坦西斯（Dellin Betances）、格林（Chad Green）和卡恩（Tommy Kahnle）4名主力，「鐵牛陣」依舊牢不可破，即便如此，洋基仍想簽回布里頓及羅伯森。

牛棚投手市場逐漸熱絡，7屆全明星守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）開價6年1億美元乏人問津，已經自砍1000萬美元降價求簽約，因為金柏瑞開價太高，有補牛棚需求的球隊都找上了歐塔維諾、布里頓和羅伯森3人。

布里頓本季41場出賽，防禦率3.10，拿下7次救援成功。現年33歲的羅伯森今年69場出賽，成績8勝3敗、防禦率3.23，奪5次救援成功。歐塔維諾出賽75場繳出6勝4敗、防禦率2.43生涯最佳數據。

▲洋基羅伯森（David Robertson）。（圖／達志影像／美聯社）



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