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SBL／成就歷史唯一助攻雙二十　林韋翰專注贏球不在乎個人紀錄

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▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

▲桑尼（Sani Sakakini）恭喜林韋翰25分、20助攻雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

SBL睽違4季28日回到新竹體育館，林韋翰就創下25分、20助攻的歷史首位助攻雙二十紀錄之夜。不過強調團隊了林韋翰並不在乎個人表現，還是以贏球為主，會創紀錄有一半是因為隊友都有投進。

林韋翰面對台銀打完半場就拿下18分、12助攻，打破現富邦勇士助教吳永仁保持的10次歷史半場助攻紀錄，整場25分、20助攻改寫桑德斯（Jonathan Sanders）2007年所創下的17次歷史紀錄，更是歷史唯一靠著助攻拿下雙二十的球員，田壘、曾文鼎、周伯勳之後歷史第4位本土雙二十，幫助裕隆106比98擊敗台銀拉出4連勝。

比賽倒數6分35秒林韋翰已經傳出平紀錄的17次助攻，卻在此時被裕隆執行教練李啟億換下場，不過最後將近3分鐘的時間又回到場上，才能夠締造紀錄。對此李啟億表示，中場休息就有媒體提醒他林韋翰有機會破紀錄，但考量到體力的調配才讓他在第四節下場休息，一部分是為了讓林韋翰創紀錄，一部分則是比分被追近讓他再次上場。

對於紀錄，林韋翰記者會上首先就表示，自己其實沒有很在乎，「今天會有這樣的成績，一部分還是要歸功於隊友都有投進，我認為贏球是比較重要，紀錄比較沒那麼在乎。回到場上的一分鐘，反而會太想要傳球導致球隊節奏亂掉，後來穩下來按照正常的打反就收到好的結果。」

林韋翰生涯前兩個賽季在裕隆發展不如預期，第11季轉戰金酒之後證明身手在第15季重返裕隆的懷抱成為球隊主控，並且在助攻有很大的進步，上季場均5.6次拿下助攻王，本季再成長到生涯最佳6.1次，8.1分則是生涯第二高。

▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

林韋翰透露，上季拿下助攻王之後對自己的傳球更有信心，認爲這是他本來就會做的事情，但他可以做得更厲害，搭配戰術以及了解隊友的特性，加上經驗的累積、球場解讀能力增強，讓他的助攻有所進步。

林韋翰的進步不只在助攻，進攻也有所成長，「教練團常叮嚀我要多出手，過去的我前面投一、兩顆不進就不會想再投了，經驗的成長對於何時該上、該傳、該投都掌握得比較好。助攻方面最主要還是得了解隊友的習性，才知道他們喜歡在什麼樣的情況出手。」

關鍵字： 裕隆林韋翰SBL
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