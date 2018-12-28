中日會長盃青少棒賽跨年不停歇　嘉市民生、日本信越拚衛冕

▲日本信越隊。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

第16屆中日會長盃國際青少年棒球邀請賽29日開打，來自日本9支及台灣10支青少棒球隊一連5天的分組對戰，將產生台、日各一冠軍隊伍。

今年參加的台灣球隊，有去年冠軍嘉市民生、嘉縣東石和嘉縣民和等3支地主球隊，國家隊常客新北市二重和桃市新明也在其中，另外其他縣市分別為台北市大理、中市西苑、高市美濃、高市大仁以及東縣東體，台灣組將挑戰衛冕的則是地主民生國中。

日本球隊則有北關東、東北、東東京、關西、信越、北海道、東關東、西東京以及南關東等9隊，球員都是以選拔隊的方式組成。去年以信越8勝1敗1和的成績拿下日本組冠軍，今年首戰將遇上東體及地主民和。

在來台參賽前，日本隊西東京與北關東更是自行舉辦2場比賽替會長盃熱身，首站雙方以6比6握手言和，第二戰則是由北關東以12比11拿下勝利，而今天下午各隊也下榻嘉義飯店，為明天的比賽做最後的調整。

這項賽事中日雙方隊伍共有19支球隊參賽，兩國球隊進行交叉比賽，每場比賽採七局制，在嘉義市立棒球場、和興國小棒球場、大同技術學院棒球場以及稻江科技暨管理學院棒球場等5個場地開打。

特別的是，不同於以往比賽的淘汰賽制，台灣球隊與日本球隊分開計算積分成績，各取積分前4名球隊頒贈團體優勝獎牌。