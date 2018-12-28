中職／欠缺本土大投手　黃平洋：要敢拚、心理素質不夠

▲▼黃平洋出席出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒已經很久沒有出現本土大投手了，前味全龍「金臂人」黃平洋認為，台灣打者一直創紀錄，台灣投手都被壓著打，很可惜，台灣本土投手要加油，現在球員的體格、球速及球質都比以前好，比賽心理素質要提升。

以前味全龍黃平洋、兄弟象陳義信、統一獅謝長亨、三商虎涂鴻欽都是本土大投手，但現在中職看不到這樣的大投手。

黃平洋提到當時與陳義信對決時的場面，台北市立棒球場都是爆滿的，他說：「象迷總會對著我喊敗戰投手，一直喊不停，我有一次就走去兄弟象看台前，跟象迷敬禮，他們反而沒有聲音了。」

對於目前中職缺少大投手，黃平洋說：「台灣打者很厲害嗎？其實有進步，但不是厲害到投手擋不住，而且現在本土投手比起以前，身材更好、球速更好且球質不錯。」

黃平洋表示，台灣投手欠缺的是心理素質，要有站上投手丘就是要跟打者輸贏的氣勢，敢往打者內角塞，懂得運用頭腦作戰及配球，台灣打者有進步，台灣投手要再加油。

他舉例子說明，有一次郭源治曾提到，以前跟原辰德對戰時一開始都被原辰德敲安打，有一次中日總教練授意郭源治往原辰德的頭部及內角投過去，之後郭源治就可以壓制原辰德。

黃平洋表示，台灣投手每次碰到王柏融都被打，就要想辦法去壓制王柏融，運用各種策略及方法去壓制，內角球就是一種，這樣子才會進步，而不是每次都被打，王柏融如果去日本還是打得好，就證明他真的很厲害。