運動雲

> >

中職／欠缺本土大投手　黃平洋：要敢拚、心理素質不夠

ETtoday運動雲

▲▼黃平洋出席出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼黃平洋出席出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒已經很久沒有出現本土大投手了，前味全龍「金臂人」黃平洋認為，台灣打者一直創紀錄，台灣投手都被壓著打，很可惜，台灣本土投手要加油，現在球員的體格、球速及球質都比以前好，比賽心理素質要提升。

以前味全龍黃平洋、兄弟象陳義信、統一獅謝長亨、三商虎涂鴻欽都是本土大投手，但現在中職看不到這樣的大投手。

黃平洋提到當時與陳義信對決時的場面，台北市立棒球場都是爆滿的，他說：「象迷總會對著我喊敗戰投手，一直喊不停，我有一次就走去兄弟象看台前，跟象迷敬禮，他們反而沒有聲音了。」

對於目前中職缺少大投手，黃平洋說：「台灣打者很厲害嗎？其實有進步，但不是厲害到投手擋不住，而且現在本土投手比起以前，身材更好、球速更好且球質不錯。」

黃平洋表示，台灣投手欠缺的是心理素質，要有站上投手丘就是要跟打者輸贏的氣勢，敢往打者內角塞，懂得運用頭腦作戰及配球，台灣打者有進步，台灣投手要再加油。

他舉例子說明，有一次郭源治曾提到，以前跟原辰德對戰時一開始都被原辰德敲安打，有一次中日總教練授意郭源治往原辰德的頭部及內角投過去，之後郭源治就可以壓制原辰德。

黃平洋表示，台灣投手每次碰到王柏融都被打，就要想辦法去壓制王柏融，運用各種策略及方法去壓制，內角球就是一種，這樣子才會進步，而不是每次都被打，王柏融如果去日本還是打得好，就證明他真的很厲害。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！　看阿伯抖一下險摔...回頭狂笑

熱門新聞

認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊得標

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

中職／林泓育季中提前換約加薪　續約3年最高月薪80萬

哈波、馬查多對洋基的興趣都大於費城人　但洋基不打算補外野

平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人　陳偉殷唯一外籍

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

讀者回應

﻿

最新新聞

1門票650元不算貴　洪總：元年賣到2000元

2找不到義大球衣　高國輝想為富邦奪冠

3許育修香港未來賽雙打奪冠

4大勝永平38分　北一女重返8強

5斗六球場獲認養　北高雙都沒人要

熱門新聞

1認養斗六棒球場　運動家董座得標

2還不知道終點在哪　卡特打到47歲？

3林泓育提前換約加薪　續約3年月薪80萬

4哈波、馬查多對洋基最感興趣

5平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366